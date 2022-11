¡Increíble! Respuesta de Sebastián Viera tras la expulsión sufrida frente a Pereira

Sebastián Viera fue el gran señalado por la derrota del Junior de Barranquilla frente al Deportivo Pereira en la primera fecha de los cuadrangulares, pues el guardameta uruguayo paso de héroe a villano en menos de cinco minutos, teniendo en cuenta la expulsión que sufrió por quitarse la camiseta finalizando el juego.

El arquero tiburón logró anotar el gol del empate frente al Pereira, pero en medio de la celebración, el uruguayo se quitó la camiseta y recibió la segunda cartulina amarilla, lo que generó su expulsión del partido, haciendo que varios hinchas del Junior estallaran en contra de él, pues minutos después de su tarjeta roja, el 'grande matecaña' logró irse en ventaja en el marcador

Tras los diferentes comentarios en redes sociales y críticas generadas por la expulsión, el capitán del cuadro tiburón salió a dar la cara y en conversaciones con el diario El Heraldo, explicó los momentos previos antes de patear el penal.

“Cuando cobran el penal, lo voy a patear. El árbitro revisaba el VAR y yo nada más estaba pensando: ‘cómo voy a patearlo’. Vi que era el minuto 90, y puse la pelota (en el punto blanco). De verdad, nada más pensaba en cómo iba a patear ese penal. Sabía que era lo último. Hago el gol, y festejo, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza, antes de patear el penal o después, que tenía tarjeta amarilla. Me había olvidado por completo”, afirmó el jugador del Junior de Barranquilla.

Igual forma añadió: “no pensaba en cómo festejarlo ni nada. Solo pensaba en meter el gol, porque era lo último del partido. Fue una reacción sin pensar, una reacción de la que caigo en cuenta cuando me acerco a la zona técnica y Héctor Fabio (Báez) me dice que tengo amarilla. Allí recién se me cae la ficha a mí y me doy cuenta de que tenía tarjeta y que me iban a expulsar. Fue algo rápido que no lo pensé, lamentablemente. Nunca lo tuve presente. Pensé en otras cosas, menos en eso”, agregó el guardameta uruguayo.

Viera se disculpó sus compañeros

Por otro lado, el capitán del equipo de Julio Comesaña, aseguró que al finalizar el juego habló con sus compañeros y pidió disculpas por lo sucedido en el gramado del estadio Hernán Ramírez Villegas.

“Lamentablemente, se perdió el partido, eso agrandó el error, y me dolió mucho más. Es algo inexplicable. Todavía me pregunto por qué me quité la camiseta, son reacciones… no me lo perdono. Duro. Pero bueno, ya está, no me queda de otra que seguir adelante, confiar en mis compañeros y desearles lo mejor para el miércoles (en el partido ante Millonarios). Dios quiera que se haga un gran partido y se gane para seguir vivos en el cuadrangular”, finalizó el arquero del Junior de Barranquilla.