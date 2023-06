Boca Juniors y Sebastián Villa desatan nueva polémica en el fútbol argentino: pelea a la vista

El futuro de Sebastián Villa está cada vez más incierto, teniendo en cuenta la sentencia de la justicia argentina en la que dan culpable al jugador por el caso de violencia doméstica contra su expareja, lo que hizo que la dirigencia de Boca lo apartara de los entrenamientos y le diera un tiempo de vacaciones para que viajara a Colombia.

En medio de la incertidumbre de lo que será su futuro deportivo, Sebastián Villa envió un mail a la dirigencia de Boca Juniors exigiendo su reincorporación a los entrenamientos del equipo argentino, argumentando que en dado caso que no sea aceptada su solicitud se considera como agente libre y comenzará a negociar con varios clubes.

Ahora, según dio a conocer el Diario Olé, la dirigencia de Boca Juniors respondió el correo enviado por el jugador y le exigió inmediatamente su incorporación a los entrenamientos con el equipo Xeneize, puesto que al parecer el colombiano no tenía ningún permiso para abandonar el país gaucho, como se dio a conocer en su momento.

“Es Villa el que está en falta por no presentarse a trabajar”, fue la respuesta que dio la dirigencia de Boca Juniors tras la solicitud de Sebastián Villa.

⚠️ Luego de la condena a prisión condicional que recibió por "amenazas coactivas con lesiones leves en contexto de violencia de género", Sebastián Villa se fue a Colombia e intimó la semana pasada a Boca a través de un mail para que lo reincorpore a los entrenamientos. Porque, de… pic.twitter.com/LWUbfjF1Rp — Diario Olé (@DiarioOle) June 29, 2023

Sin embargo, la exigencia de las directivas de Boca Juniors no cambiará la decisión que tomaron frente a Sebastián Villa, quien al parecer no continuará con el equipo argentino en el próximo semestre y sería vendido para el fútbol del exterior. Aunque no se descarta un regreso al fútbol colombiano.

Nueva ‘pelea’ ente Boca Juniors y Sebastián Villa

Según dieron a conocer varios medios cercanos a Boca Juniors, la dirigencia de Boca Juniors estaría muy enojada con el jugador colombiano y la contestación del correo fue por la vía legal, puesto que asegura que, a pesar de las decisiones de la justicia argentina, él debe cumplir el contrato que tiene con el equipo.

“Villa quiere quedar libre, pero no lo vamos a permitir. El pase es de Boca. Una cosa es que no entrene con el plantel, pero tiene que cumplir con su obligación de seguir entrenando en el club", aseguró el medio ‘TN’ sobre la respuesta de Boca Juniors sobre la situación de Sebastián Villa.

Vale recordar que Villa tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2024, pero su problema con la justicia argentina haría que las directivas del club estarían buscando la salida del delantero en este mercado de fichajes.