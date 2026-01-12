Jugador de la Selección Colombia prende las alarmas: ¡Club confirmó lesión de última hora!

Quedan 150 días para que comience el Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que la Selección Colombia ya tiene asegurada su presencia en el Grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y una selección que llegará desde el repechaje.

RELACIONADO Cucho Hernández se reportó con golazo en la dura goleada que sufrió el Betis ante el Real Madrid

A medida que se acerca la cita orbital, el seguimiento a los futbolistas colombianos en Europa se vuelve cada vez más riguroso, especialmente para aquellos que aún pelean por un lugar en la lista definitiva.

Uno de esos casos es el de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero que atraviesa un gran momento con el Real Betis, pero que en las últimas horas encendió las alarmas tras confirmarse una lesión que lo obligará a parar.

Cucho Hernández salió con molestias y preocupó al Betis

La señal de alerta se encendió el pasado sábado, cuando el atacante cafetero pidió el cambio al minuto 80 y abandonó el terreno de juego con evidentes gestos de dolor, pese a haber sido una de las figuras del encuentro.

En un primer momento, el cuerpo técnico liderado por Manuel Pellegrini habló de una posible molestia muscular, aunque se esperaba el diagnóstico definitivo.

Horas después, el club confirmó la noticia que nadie quería escuchar. A través de un parte médico oficial, el Betis informó que el colombiano presenta una lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas durante varias semanas.

Parte médico oficial y tiempo de recuperación

En el comunicado, el club fue claro con el diagnóstico y también dio luces sobre los tiempos de recuperación. “El delantero colombiano sufre una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo, mientras que el lateral zurdo padece una lesión miofascial del isquiotibial izquierdo.”

Desde el Betis explicaron que la evolución del jugador marcará los tiempos de su regreso a los entrenamientos grupales, aunque en este tipo de lesiones miofasciales los plazos suelen oscilar entre dos y cuatro semanas, dependiendo de la respuesta del músculo a la rehabilitación.

Por lo pronto, Cucho Hernández queda descartado para el partido de octavos de final de la Copa del Rey ante Elche, programado para el miércoles 14 de enero. Su presencia en los siguientes compromisos de Liga será evaluada día a día.