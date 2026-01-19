Millonarios confirmó un nuevo refuerzo en medio de los malos resultados deportivos

Millonarios movió el mercado en un momento en el que las urgencias deportivas comienzan a pesar más que la paciencia. El club embajador oficializó la incorporación de un nuevo refuerzo con miras a la Liga BetPlay I-2026 y al decisivo compromiso internacional por Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional, en medio de un ambiente de presión, críticas y expectativas contenidas por parte de la hinchada.

La llegada se produce en un contexto complejo para el equipo azul, que no logra conquistar un título desde 2023 y ha visto cómo sus máximos rivales, Nacional e Independiente Santa Fe, celebraron campeonatos recientes.

A esto se suma el duro golpe del semestre anterior, cuando Millonarios quedó fuera de los cuadrangulares, profundizando la sensación de estancamiento deportivo.

Édgar Elizalde, nuevo refuerzo de Millonarios

El club confirmó que Édgar Elizalde es nuevo jugador de Millonarios tras superar satisfactoriamente los exámenes médicos y completar el proceso administrativo.

El defensor uruguayo llega en condición de agente libre y firmó contrato por un año, con la misión de reforzar una zaga que ha sido blanco constante de cuestionamientos.

Nacido el 27 de febrero de 2000 en Casupá, Uruguay, Elizalde cuenta con experiencia internacional pese a su juventud. Inició su carrera profesional en Italia, donde debutó con Pescara y posteriormente pasó por Catanzaro y Juve Stabia.

Más adelante regresó a Sudamérica para vestir camisetas de peso como Peñarol e Independiente de Avellaneda, además de clubes como Liverpool de Montevideo y Platense, su último equipo antes de llegar a Bogotá.

Desde el cuerpo técnico destacan su fortaleza en el juego aéreo, su disciplina táctica y su carácter, cualidades que Millonarios necesita con urgencia para recuperar equilibrio defensivo y competitividad.

Nuevo fichaje para Millonarios en medio de la crisis deportiva

La confirmación del nuevo jugador se da mientras el ambiente alrededor del equipo sigue siendo tenso. Los resultados irregulares y la falta de una identidad clara en el campo han provocado un creciente malestar entre los aficionados, que reclaman cambios inmediatos y una reacción futbolística.

El partido ante Atlético Nacional por Copa Sudamericana aparece como una prueba clave tanto para el cuerpo técnico como para el plantel. En ese escenario, la expectativa está puesta en que Elizalde pueda aportar orden, liderazgo y seguridad en una zona del campo que ha sido determinante en los tropiezos recientes.

Para Millonarios, este fichaje representa más que una incorporación: es una apuesta por recuperar credibilidad, competir con mayor firmeza y empezar a cerrar la brecha que lo separó de los títulos en los últimos años. La respuesta, como siempre, se verá en la cancha.