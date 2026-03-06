Procuraduría sanciona a cónsul honorario en Italia por cobro indebido a ciudadana
La conducta fue calificada como "falta gravísima cometida a título de dolo".
Noticias RCN
08:21 p. m.
La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por cinco años al cónsul honorario de Colombia en Florencia, Italia, Gianni Lusena, tras comprobar que cobró de manera indebida 70 euros a una ciudadana colombiana durante una diligencia notarial.
Además, le impuso una multa equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2021.
Cobro indebido a connacional
Según el fallo de primera instancia, el 14 de junio de 2021 Lusena contactó, orientó y coordinó un trámite de autenticación de firma ante autoridades italianas. Al finalizar la gestión, solicitó y recibió dinero pese a no estar facultado para cobrar por ese tipo de asistencia ni para recibir remuneración por sus servicios.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 concluyó que el cónsul aprovechó su condición para presentar como institucional una gestión que debía ser gratuita, desconociendo el carácter honorario de la función consular y vulnerando el principio de moralidad administrativa.
"Falta gravísima y recurso de apelación"
La conducta fue calificada como "falta gravísima cometida a título de dolo". El Ministerio Público recordó que los sujetos procesales podrán interponer recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría.