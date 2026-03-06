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Colombia

Procuraduría sanciona a cónsul honorario en Italia por cobro indebido a ciudadana

La conducta fue calificada como "falta gravísima cometida a título de dolo".

Procuraduría General de la Nación
FOTO: Procuraduría

Noticias RCN

junio 03 de 2026
08:21 p. m.
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La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por cinco años al cónsul honorario de Colombia en Florencia, Italia, Gianni Lusena, tras comprobar que cobró de manera indebida 70 euros a una ciudadana colombiana durante una diligencia notarial.

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Además, le impuso una multa equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2021.

Cobro indebido a connacional

Según el fallo de primera instancia, el 14 de junio de 2021 Lusena contactó, orientó y coordinó un trámite de autenticación de firma ante autoridades italianas. Al finalizar la gestión, solicitó y recibió dinero pese a no estar facultado para cobrar por ese tipo de asistencia ni para recibir remuneración por sus servicios.

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La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 concluyó que el cónsul aprovechó su condición para presentar como institucional una gestión que debía ser gratuita, desconociendo el carácter honorario de la función consular y vulnerando el principio de moralidad administrativa.

"Falta gravísima y recurso de apelación"

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La conducta fue calificada como "falta gravísima cometida a título de dolo". El Ministerio Público recordó que los sujetos procesales podrán interponer recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría.

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