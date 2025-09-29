Colombia, lista para el debut del Mundial: así formaría este lunes frente a Arabia

La Selección Colombia Sub-20 comienza este lunes 29 de septiembre su camino en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. El equipo dirigido por César Torres tendrá como primer rival a Arabia Saudita, un compromiso que marcará el rumbo del grupo y que será clave para sumar confianza de cara a los próximos duelos ante Noruega y Nigeria.

El encuentro se jugará a partir de las 6:00 p.m. (hora colombiana) y es esperado con gran expectativa por la afición tricolor.

Un debut que puede marcar el camino del torneo

Para el estratega César Torres, este primer compromiso representa mucho más que tres puntos. Colombia llega a esta cita con un proceso sólido, basado en trabajo táctico y en la formación de un grupo que ha mostrado solidez defensiva y creatividad ofensiva en los amistosos previos.

Arabia Saudita, por su parte, será un rival que pondrá a prueba la capacidad de Colombia para dominar el balón y mantener el orden en el fondo.

La idea del cuerpo técnico es proponer un juego ofensivo, aprovechar la velocidad de los extremos y la precisión en el último pase para que Emilio Aristizábal pueda concretar las opciones de gol. Una victoria en el debut sería vital para ganar tranquilidad y encarar con menos presión los partidos ante rivales exigentes como Noruega y Nigeria, que completan el Grupo C.

El once probable para el debut

Durante la semana, el entrenador ha ensayado un once que se perfila como el titular para el estreno: Jordan García será el guardameta; en la línea defensiva estarán Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García y Juan David Arizala. En el mediocampo, Colombia formará con Elkin José Rivero, González, Jordan Barrera, Perea y Rentería, mientras que Emilio Aristizábal será el encargado de liderar el ataque.

La Selección Sub-20 busca iniciar con el pie derecho y confirmar el buen momento que atraviesa esta generación de futbolistas, que sueña con llevar a Colombia a instancias definitivas y pelear por el título mundial.