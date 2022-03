Hinchas del Liverpool alucinan con gol de Luis Díaz: "Un jugador absolutamente sensacional"

Léase cantando: que de la mano, de 'Lucho' Díaz, la Selección vuelve al mundial... Por ahora, el guajiro le da vida a Colombia para conseguir un milagroso tiquete a Catar y su gol no solo se gritó en todo el país, sino también en Liverpool.

Vea también: Súper Luis Díaz: el mejor en la resurrección de Colombia en el camino a Catar

La 'tricolor' parecía enredada ante una juvenil, pero bastante seria Bolivia, cuya defensa se hacía impenetrable, pero el extremo de 25 años fue la llave que abrió el camino de la goleada 3-0 para seguir soñando con el repechaje, la única vía posible para clasificar al Mundial.

Sobre el final del primer tiempo, Díaz recibió un pase profundo en largo y la durmió de forma excelsa con su pierna derecha. Siguió corriendo directo al área, hizo una finta hacia adentro para quitarse a un defensor de encima y definió con potencia cruzado, al segundo palo del arquero, y mandó la pelota a guardar.

El gol de 'Lucho' le significó a la Selección Colombia quitarse miles de kilos encima por la sequía que arrastraba de siete partidos sin marcar. Con esa confianza en el bolsillo, el equipo se despojó de la ansiedad, jugó más suelto y pudo alcanzar la goleada 3-0, que le da un aire grande en la camiseta para enfrentar a Venezuela en la última fecha y soñar con que Perú no le gane a Paraguay y así, tener una opción más (repechaje) de llegar a Catar.

Más información: ¡Por fin! Luis Díaz corta la racha de siete partidos sin anotar goles de Colombia

Lo hecho por Díaz este jueves estremeció al estadio Metropolitano y a todo el país, pero la emoción hizo eco en Liverpool. Los aficionados del conjunto 'red' no se perdieron ni un instante de la actuación de su nueva estrella en la escena internacional y no quieren que esté ausente en la gran fiesta mundialista a final de año, por eso, a pesar de la distancia, le enviaron todo su apoyo.

Y es que en redes sociales así quedó evidenciado, pues varias cuentas partidarias no paran de asombrarse del talento del jugador colombiano a pesar de estar rompiéndola cada fin de semana en la Premier League.

Por ejemplo, la cuenta Anfield Edition se atrevió a tildar de bastante barato a Luis Díaz, pues con lo hecho en tan solo dos meses desde que fue contratado por Liverpool, ni el más soñador puede imaginar el nivel que el guajiro alcanzaría en un año.

"Luis Díaz con un golazo absoluto para Colombia contra Bolivia. Y pensar que solo pagamos £50 millones por él hace dos meses. Dale un año y valdrá casi el doble. Un jugador absolutamente sensacional", escribió la cuenta que tiene más de 162 mil seguidores en Twitter.

Siga leyendo: ¡Estamos de carnaval! Luis Díaz puso a soñar a todos los colombianos con el Mundial de Catar

Luis Diaz with an absolute stunner for Colombia against Bolivia.



To think we only paid £50m for him 2 months ago. Give it a year and he'll be worth close to double that.



Utterly sensational player. pic.twitter.com/DRWpJVn29e