Los 'capos' que están llamados a comandar el siguiente proceso de la Selección Colombia

Se acabó todo: la Selección Colombia quedó fuera del Mundial de Catar. Perú hizo la tarea y se aseguró la posibilidad de jugar el repechaje en junio contra la representante de Asia, y así se acaba una era.

Seguramente en los próximos días se confirmará la salida de Reinaldo Rueda de la dirección técnica para darle borrón y cuenta nueva al siguiente proceso, que también traerá un barrido en la nómina actual.

Por edad, es casi un hecho que Radamel Falcao García jugó sus últimas eliminatorias con la camiseta de la 'tricolor' y no se descarta que ocurra lo mismo con Juan Guillermo Cuadrado. Además, toca esperar si alguna sorpresa ocurre en las semanas venideras en cuanto a decisiones propias de jugadores de seguir representando a la selección nacional.

Lo que es cierto es que habrá sangre nueva. Por la ventana, ya se asoman nuevas 'joyas' como Carlos Cuesta y Yáser Asprilla, que a pesar de su juventud, completan las 'papeletas' para encabezar el proceso al Mundial de 2026.

Pero no todas las noticias, a priori, son malas. De esta generación dorada, aún hay algunos futbolistas que están vigentes para seguir luchando por el éxito en la Selección Colombia y ser los encargados de ser los líderes en la misión de revertir este mal trago con Catar 2022.

Aunque completa ya una extensa trayectoria en la 'tricolor', todo indica que David Ospina podría continuar custodiando el arco a pesar de tener 33 años, pues bien se sabe que los arqueros tienen un periodo de longevidad más alto que el de los jugadores de campo, por eso no sería una sorpresa que el antioqueña sea el '1' para el siguiente proceso.

En la defensa, Dávinson Sánchez y Yerry Mina no tienen más excusas, y aunque hoy sean discutidos por la afición y tengan un fuerte competidor en el puesto como Carlos Cuesta, por trayectoria, tienen la responsabilidad de asumir de una vez por todas su rol de liderazgo dentro del grupo, y aunque no sean titulares, su presencia dentro del grupo será importante para guiar a los jóvenes defensores que vienen en camino.

A otro que hay que darle más relevancia para la siguiente eliminatoria es Wilmar Barrios, que confirmó que está listo y maduro para ser considerado como uno de los 'capos' del camerino y puede irle subiendo de tono a la voz para hacerse sentir como un referente. El mediocampista fue uno de los puntos más altos de la selección en el camino a Catar.

De la mitad del campo para arriba es donde están los hombres de mayor responsabilidad. Juan Fernando Quintero tiene la misión de no solo brillar ocasionalmente con la Selección, sino de ser constante en su nivel y demostrar dentro del campo y en el vestuario, por qué es considerado uno de los referentes de esta generación dorada.

Quizá el que mayor presión carga sobre sus espaldas para el futuro de la 'tricolor' es Luis Díaz. Su fichaje por el Liverpool no debe ser casualidad y está llamado a tomar las banderas de James Rodríguez y Falcao García en el equipo. Es un tipo tranquilo y humilde, pero por cómo va su carrera, tiene que ser uno de los de mayor voz dentro del camerino y ser un ejemplo para los más jóvenes, que seguramente lo van a seguir.

Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, dupla letal en Atalanta, pero con la 'tricolor', la verdad que muy poco. Su talento y capacidad goleadora nadie la pone en duda, pero deben demostrar que su talento también está hecho para brillar en selección. Sin Falcao seguramente, serán los referentes en el frente de ataque y su responsabilidad de suceder al 'tigre' va desde los goles, hasta de ser unos verdaderos líderes para los demás.

Pese a su juventud, Alfredo Morelos se puede ir considerando como un hombre de experiencia en Selección Colombia. Su futuro es bastante promisorio y eso no valdrá solo a nivel de clubes. En algún momento llegará a una liga grande de Europa, pero ese reconocimiento le entregará de inmediato la responsabilidad de convertirse en un jugador importante para el cuadro 'cafetero'.

Si bien es cierto que le han faltado minutos en la selección, en el siguiente proceso deberá ganarse la confianza del técnico y responder como lo hace a la perfección en Escocia: con goles. La salida casi segura de Falcao, le dará más oportunidades para demostrar por qué es uno de los colombianos con mejor promedio goleador en Europa.

Claro que más jugadores jóvenes irán apareciendo y se irán sumando a la Selección Colombia durante los próximos cuatro años, pero el recambio generacional requiere de un 'empalme' adecuado para que la 'tricolor' surja de nuevo y no deje de competir en las Copas del Mundo, tal como lo hizo en Brasil 2014 y Rusia 2018. Los referentes no deben esconderse y es momento de que aparezcan con más fuerza y demuestren por qué son considerados líderes en el grupo. Los cupos ya no se ganan por nombre, sino argumentando en la cancha y el camerino.