Lorenzo tiene claro el objetivo de la Selección Colombia: “es una tarea que deberemos asimilar”

La Selección Colombia afrontará este sábado 19 de noviembre, su último partido del 2022, al momento que enfrente en un juego amistoso a la Selección de Paraguay en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida. Con este juego la ‘tricolor’ cerrará uno de los peores años de la década, ya que no logró clasificar al Mundial de Catar que iniciará el próximo domingo.

Previo a este duelo sudamericano, el entrenador Néstor Lorenzo y el capitán y máximo goleador de la Selección Colombia, Radamel Falcao García, atendieron a los medios de comunicación y hablaron de cómo se encuentra el grupo en estos momentos y de las tareas que viene para el combinado patrio en el 2023.

En primera instancia, el entrenador argentino habló sobre el proceso que está construyendo con la Selección Colombia, afirmando que está recopilando cosas que tuvo el equipo en el pasado, pero que todavía hay algunas cosas para mejorar, enfocándose en lo que será los retos del club para el próximo año.

“Estamos en una etapa donde tenemos que pensar más en nosotros que en el rival. Por su puesto que, al ser sudamericano, con tan buenos jugadores, el conocimiento para la eliminatoria va a ser también una tarea que deberemos asimilar y realizar. Pero hoy por hoy estamos en la construcción de nuestro equipo y nos enfocamos más en eso”, afirmó el entrenador argentino.

De igual forma, habló de los procesos anteriores, afirmando que, si se cometieron errores o no ya quedaron en el pasado, ahorita la mentalidad es ser protagonistas y poder clasificar lo más pronto posible en las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial del 2026.

“No voy a juzgar yo lo que fueron los procesos anteriores, no me corresponde, simplemente apuntar desde el primer día a ser un equipo protagonista, con idea de juego y que no tengamos que llegar a la última fecha sufriendo. Sé que se van a cometer errores, pero estamos trabajando con el grupo en eso, en empezar desde el primer día con todo”, añadió el entrenador argentino.

El legado de José Pékerman

Por último, el entrenador se refirió al proceso que estuvo con José Néstor Pékerman, al cual le agradeció por lo aprendido en la Selección Colombia y afirmó está recopilando varias cosas del equipo del argentino para que el combinado patrio vuelva a tener protagonismo en Sudamérica.

“Gracias a Dios nos tocó con José Pékerman, a la cabeza, de tener un paso exitoso en la Selección Colombia y yo con tantos años cerca de José he aprendido mucho de él. Revaluaría todo lo que hicimos bien y confirmaría la idea de juego, de ser protagonista, muchas cosas que se mostraron en gran parte de ese proceso”, finalizó el entrenador.

Vale recordar que el juego del combinado patrio será el próximo sábado 19 noviembre, en el estadio del Inter de Miami, a partir de las 8:00 pm.