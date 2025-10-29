La Selección Colombia Sub-17 quedó eliminada del Mundial tras ser goleada por Japón: resumen y goles

Lo invitamos a enterarse de todas las noticias de Colombia y el mundo aquí

El sueño mundialista llegó a su fin. La Selección Colombia Sub-17 quedó eliminada del Mundial luego de sufrir una contundente derrota 4-0 frente a Japón en los octavos de final del torneo.

El compromiso se disputó este miércoles 29 de octubre en la Academia de Fútbol Mohammed VI, en Rabat, Marruecos, y dejó al combinado nacional sin posibilidad de avanzar a la siguiente fase.

Japón impuso su ritmo y dominó a Colombia

Desde los primeros minutos, el conjunto asiático mostró superioridad táctica y efectividad. En apenas diez minutos, Ohno abrió el marcador con un potente disparo de media distancia que dejó sin opciones a la guardameta colombiana.

Poco después, Fukushima amplió la ventaja con otro remate desde fuera del área, evidenciando el dominio japonés en la mitad del campo.

Antes del descanso, las niponas aprovecharon una rápida jugada colectiva para marcar el tercero por intermedio de Nakamura, dejando el marcador 3-0 a favor de Japón.

En la segunda parte, Colombia intentó reaccionar y adelantó líneas, pero la presión rival y los errores en salida terminaron costando caro. A los 56 minutos, Fukushima volvió a aparecer para sellar el 4-0 definitivo.

Fin del camino y aprendizajes para el futuro para la Selección Colombia Sub-17

Con este resultado, la Selección Colombia Sub-17 quedó eliminada del Mundial, mientras que Japón aseguró su paso a los cuartos de final.

A pesar del marcador, las dirigidas por Carlos Paniagua mostraron entrega y carácter durante el torneo, dejando buenas sensaciones para el proceso formativo de cara a futuras competencias internacionales.

La eliminación duele, pero también deja lecciones. El talento de las jóvenes futbolistas colombianas sigue siendo una promesa para el futuro del balompié femenino en el país.

La Selección Colombia Sub-17 quedó eliminada del Mundial, pero su esfuerzo y compromiso fueron reconocidos por la afición que siguió cada partido con orgullo y esperanza.