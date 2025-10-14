Borré la tuvo, pero perdonó: increíble opción de oro que desperdició Colombia vs. Canadá

El telón de la doble Fecha FIFA de octubre se cerró en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey con un empate sin goles (0-0) entre la Selección Colombia y Canadá.

El resultado, pese a ser un partido amistoso dejó un sabor amargo en el cuerpo técnico y la afición, pues la Tricolor no logró replicar el vistoso y contundente fútbol exhibido ante México.

Colombia igualó con Canadá en Nueva Jersey

El partido se desarrolló con intensidad en Estados Unidos. Aunque Colombia intentó dominar el esférico y replicar su juego de posesión, fue Canadá quien jugó mejor en largos pasajes. Los anfitriones del Mundial 2026 impusieron un ritmo vertiginoso en el mediocampo, ejecutando presión en los volantes colombianos.

Esta alta intensidad redujo el margen de maniobra de los hombres creativos, y el equipo de Lorenzo careció de opciones claras y del juego vistoso que la hinchada esperaba.

La dificultad colombiana para conectar a sus figuras fue evidente. Juan Fernando Quintero y Luis Díaz recibieron el balón lejos del arco y enfrentaron una doble marca constante, lo que frustró cualquier intento de penetración.

Borré y Román tuvieron las últimas opciones, pero no concretaron

El final del partido se tiñó de dramatismo. Al minuto 87, cuando el empate parecía un hecho consumado, Rafael Santos Borré tuvo en su cabeza la opción más clara del encuentro. Recibió un centro preciso de Kevin Castaño, saltó con potencia y conectó. El remate se vio desviado por muy poco, acariciando el palo y dejando al delantero lamentándose.

Esta jugada fue un reflejo de la noche: el equipo lo intentó, pero la puntería y la claridad se ausentaron.

El 0-0 final en Nueva Jersey fue un llamado de atención. Si bien la defensa, comandada por Montero, cumplió, el cuerpo técnico tiene ahora la tarea de buscar soluciones para reactivar la generación ofensiva ante rivales de alta intensidad en el camino hacia el Mundial de 2026.