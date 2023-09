¡Un nuevo comienzo! Así sería la titular de Colombia para el debut contra Venezuela

Un año y medio atrás, el 29 de marzo de 2022, los hinchas de la Selección Colombia estaban llorando la eliminación de Catar 2022 en las eliminatorias sudamericanas y lo que más pasaba por su mente era que comenzara el camino a la siguiente Copa del Mundo.

Precisamente contra Venezuela, en Puerto Ordaz, la 'tricolor' que en ese momento era dirigida por Reinaldo Rueda, se quedó afuera tras no darse un resultado favorable en Lima entre Perú y Paraguay. Ahora, en Barranquilla, comienza una nueva ilusión contra la 'vinotinto'.

Año nuevo, vida nueva y ciclo nuevo. Con Néstor Lorenzo a la batuta, comienza otra historia en la Selección Colombia y que da esperanzas para ser verdaderamente exitosa con una generación de jugadores que merecía ir a una Copa del Mundo. El naciente proceso ha dejado ver una buena renovación en el plantel, pero con la continuidad de varios referentes que sueñan con dejar un legado con títulos.

De esta manera comenzará la Selección Colombia su andar en las eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá. La primera convocatoria de Lorenzo para un partido oficial trae jugadores jóvenes o nuevos en la 'tricolor' y también varios experimentados, y esa misma fórmula mixta estaría plasmada en la titular para enfrentar a Venezuela.

Así sería la titular de Colombia

La ausencia más notable para esta doble fecha es la de David Ospina, por lesión, y ante el buen momento en Millonarios de Álvaro Montero había alguna duda en la portería, pero para el entrenador todo está claro, su titular será Camilo Vargas.

En el resto del campo, los amistosos recientes han reafirmado algunos fijos en el once inicial para Lorenzo. Quizás, las dudas más grandes pasan en el frente de ataque, pero en defensa hay mayor claridad. Daniel Muñoz, Jhon Lucumí y Deiver Machado seguro estarán desde el 'vamos' este jueves, así que el único interrogante sería el otro defensor central. Dávinson Sánchez es la constante, pero su mal nivel le daría la oportunidad a Carlos Cuesta de ser el titular.

Lo menos discutido de la titular es el esquema que parará el DT en cancha. Un 1-4-3-3 claro, con un pivote en el medio y dos volantes mixtos un poco más adelantados. De hecho, en ese medio cambo, el pivote será Jefferson Lerma, otro fijo para Lorenzo en su ciclo. Ahora, los otros dos en esa parte del campo son una incógnita. El fijo es Jorge Carrascal, pero no sería tenido en cuenta para este partido, al menos desde el arranque, por los retrasos en sus vuelos que tuvo para llegar a Barranquilla.

En su lugar, parece que Lorenzo se la jugaría por James Rodríguez, por lo que queda ver quién sería su acompañante. Si un hombre de mayor equilibrio como Matheus Uribe o Juan Guillermo Cuadrado, quien conoce bien la posición desde que Carlos Queiroz lo acomodó ahí. El volante del Inter de Milán sería titular contra Venezuela según lo que se ha conocido por los entrenamientos.

Arriba, Luis Díaz es el único titular asegurado, aunque el alto nivel de Jhon Arias tanto en Fluminense como en selección, también lo pondrían para el arranque del juego este jueves. Ahora, ¿quién será el encargado de los goles? Si es por proceso, el inicialista sería Rafael Santos Borré, pero la información indica que no se debe descartar la presencia de Mateo Casierra en el once inicial. Su muy buen presente en Rusia con Zenit le harían ganarle el puesto a Borré, que no tiene ritmo de competencia y recientemente cambio de equipo en Alemania.

Posible formación de Colombia vs. Venezuela

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez (Carlos Cuesta), Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré (Mateo Cassierra). DT: Néstor Lorenzo.