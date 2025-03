¡Atención, Colombia! Paraguay arrastra notable invicto en condición de visitante

Este martes 25 de marzo, la Selección Colombia se verá las caras con su similar de Paraguay para disputar un partido válido por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los comandados por Gustavo Alfaro quieren dar el 'golpe' en el Metropolitano Roberto Meléndez.

Paraguay ha brillado en territorio colombiano. En sus últimas cinco visitas ha logrado un saldo de dos triunfos, el mismo número de empates y tan solo una derrota. Los 'guaraníes' tienen un historial positivo en suelo 'cafetero' desde que se fundó el certamen clasificatorio de Conmebol: seis festejos, tres igualdades y cuatro caídas.

La 'albirroja', que resurgió tras la llegada de Gustavo Alfaro, arrastra un notable invicto fuera de casa. Sus últimas cuatro visitas terminaron empatadas: 0-0 vs. Chile, 0-0 vs. Uruguay, 0-0 vs. Ecuador y 2-2 vs. Bolivia (fueron los primeros en sumar en El Alto). Cabe resaltar que perdió sus primeros dos duelos alejado de Asunción: 1-0 vs. Venezuela y 1-0 vs. Argentina.

Colombia vs. Paraguay: así quedó el último 'choque' en Barranquilla

El último duelo entre la 'tricolor' y la 'albirroja' en la capital atlanticense se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2021. Los entonces dirigidos por Guillermo Barros Schelotto le complicaron la vida a la escuadra de Reinaldo Rueda y rescataron un punto, tras un disputado 0-0.

La visita jugó con diez hombres desde el 84' por la expulsión de Andrés Cubas; no obstante, la 'amarilla' no pasó del empate y quedó en una mala posición rumbo a Catar 2022.

Selección Colombia vs. Paraguay por Eliminatorias: hora y dónde ver

Día: martes 25 de marzo.

martes 25 de marzo. Hora: 7:00 p. m. (Colombia).

7:00 p. m. (Colombia). Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Metropolitano Roberto Meléndez. Árbitros: Facundo Tello (Argentina) y Silvio Trucco (VAR - Argentina).

Facundo Tello (Argentina) y Silvio Trucco (VAR - Argentina). Fecha: 14.

Transmisión: Canal RCN.

Selección Colombia vs. Paraguay por Eliminatorias: cuerpo arbitral

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Facundo Tello (Argentina). Asistente No. 1: Juan P. Belatti (Argentina).

Juan P. Belatti (Argentina). Asistente No. 2: Gabriel Chade (Argentina).

Gabriel Chade (Argentina). Cuarto árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina).

Maximiliano Ramírez (Argentina). VAR: Silvio Trucco (Argentina).

Silvio Trucco (Argentina). AVAR: Héctor Paletta (Argentina).

Héctor Paletta (Argentina). Asesor internacional: Roberto Perassi (Brasil).

Roberto Perassi (Brasil). Quality Manager: Roberto Silvera (Brasil).