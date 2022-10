¿Sí habrá premios? Federación da claridad sobre la Selección Colombia femenina sub-17

Mucha polémica generó una declaración de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, respecto a los premios económicos de la Selección Colombia Femenina sub-17, que se encuentra disputando el Mundial de su categoría en la India.

El dirigente había dicho que las jugadoras "no tendrán ningún premio por dicha participación, ni siquiera si llegan a ser campeonas". La explicación de Jesurún frente a esto fue que se trataba de jugadoras amateur, no profesionales.

Confirmación de premios

Las declaraciones de Jesurún hicieron eco en varios sectores de la prensa, quienes criticaron lo que dijo el presidente de la FCF, más aún viendo que la Selección se encuentra en semifinales del certamen tras haber derrotado 3-0 a Tanzania en los cuartos de final.

Sin embargo, desde la Federación Colombiana de Fútbol confirmaron que las jugadoras que disputan el Mundial sí tendrán premio, y que lo dicho por Jesurún fue sacado de contexto.

“Sí, Habrá un premio. Ya estaba ofrecido desde nuestro arribo a este Mundial. La oferta que seguramente será justa y necesaria, la definirá el Comité ejecutivo en nuestra próxima reunión”, dijo desde India Álvaro González Alzate al diario El Tiempo.

La oficina de prensa de la Federación señaló también que lo dicho por Ramón Jesurún fue sacado de contexto. Resaltaron que el Mundial no tiene premio en efectivo por ser torneo a nivel aficionado, las jugadoras si recibirán un incentivo por su participación.

“Personalmente, pienso que este grupo merece toda nuestra consideración y total apoyo. Las queremos y apoyamos totalmente y en todos los sentidos, incluido, como bien se lo merecen, el económico”, sostuvo González.

Este fue el pronunciamiento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol:

1. La normatividad de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA establece que las categorías sub 17 y sub 20 no son absolutas o mayores.

2. El reglamento de premios establecido por el ente rector para el Mundial Sub-17 determina en su artículo 47 y numerales subsiguientes la entrega de trofeos, distinciones y medallas y no contempla erogaciones económicas en esta categoría tanto para mujeres como hombres.

3. Sin embargo, como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA – Costa Rica 2022, en el que la FIFA por las razones expuestas no hizo premiación dineraria, la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participan en la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA – India 2022.

Colombia venció a Tanzania y pasó a la semifinal del Mundial, en la que enfrentará a Nigeria, el próximo miércoles 26 de octubre a las 6:00 de la mañana, hora colombiana.