CANAL RCN
Deportes

Enormes diferencias: los planteles más costosos del Mundial sub-20

Este sábado inició la Copa del Mundo sub-20 y la diferencia en costo de planteles es monumental.

Selección
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
09:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol juvenil ya vive su fiesta. Este sábado 27 de septiembre comenzó el Mundial Sub-20 en territorio chileno, un torneo que reúne a las selecciones más prometedoras del planeta y que se ha convertido en una vitrina de talento para los grandes clubes de Europa y Sudamérica. La competencia se extenderá durante las próximas semanas y promete emociones fuertes en cada jornada.

La selección Colombia, dirigida por César Torres, llega con ilusión y hambre de gloria. El debut del combinado tricolor será este lunes frente a Arabia Saudita, en un duelo que marcará el inicio del camino en el grupo. El encuentro será transmitido por el Canal RCN a partir de las 6:00 p.m. (hora COL), y se espera que millones de colombianos sigan de cerca a los futuros talentos que podrían reforzar la Selección de mayores en los próximos años.

Colombia vs. Arabia Saudita, debut del Mundial sub-20: fecha, hora y TV
RELACIONADO

Colombia vs. Arabia Saudita, debut del Mundial sub-20: fecha, hora y TV

Los planteles más valiosos de la Copa

Más allá de la emoción deportiva, los números también llaman la atención en este certamen. Según estimaciones de mercado, Argentina encabeza el listado de las selecciones más costosas, con un valor de 61.8 millones de euros, a pesar de no contar con Franco Mastantuono, la joya del Real Madrid que no fue cedida para el torneo.

En la segunda casilla aparece Brasil, con una plantilla valorizada en 40.9 millones de euros, mientras que España ocupa el tercer lugar con 38.4 millones. Los europeos tampoco podrán contar con su principal figura, Lamine Yamal del Barcelona, lo que iguala un poco las fuerzas en la competencia.

Colombia, en la novena casilla

La Selección Colombia aparece en el noveno puesto del ranking de plantillas, con un valor estimado de 9.9 millones de euros. Esto significa que, sobre el papel, el equipo cafetero es superado por combinados como México, Estados Unidos, Italia, Paraguay y Francia.

¡Inicia el Mundial sub-20! Estos son los partidos que se verán por RCN en la primera ronda
RELACIONADO

¡Inicia el Mundial sub-20! Estos son los partidos que se verán por RCN en la primera ronda

Sin embargo, en torneos cortos el talento colectivo y el carácter suelen marcar la diferencia, por lo que los dirigidos por César Torres sueñan con ser protagonistas y llegar lo más lejos posible en esta Copa del Mundo juvenil.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 9 del Clásico RCN 2025, hoy domingo 28 de septiembre: sígala en directo

Liga BetPlay

Millonarios se aleja: así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras triunfo de Nacional

Atlético Nacional

¿Debió ser expulsado? Marino Hinestroza tocó partes íntimas de jugador de Millonarios

Otras Noticias

Turismo

Existe un lugar en el mundo donde la gente casi siempre supera los 100 años ¿Dónde queda y cuál es su secreto?

Más de 900 personas superan los 90 años y miles alcanzan edades impensables.

Turismo

Estudio reveló que viajar ya es más importante que ahorrar ¿A qué se debe?

Un informe mostró que cada vez más personas destinan sus recursos a conocer el mundo.

Animales

Lista de animales permitidos y prohibidos como mascotas en Colombia: evite multas y sanciones

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos

Comercio electrónico

Trucos infalibles para encontrar productos con precios más económicos en SHEIN