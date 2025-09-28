Enormes diferencias: los planteles más costosos del Mundial sub-20

El fútbol juvenil ya vive su fiesta. Este sábado 27 de septiembre comenzó el Mundial Sub-20 en territorio chileno, un torneo que reúne a las selecciones más prometedoras del planeta y que se ha convertido en una vitrina de talento para los grandes clubes de Europa y Sudamérica. La competencia se extenderá durante las próximas semanas y promete emociones fuertes en cada jornada.

La selección Colombia, dirigida por César Torres, llega con ilusión y hambre de gloria. El debut del combinado tricolor será este lunes frente a Arabia Saudita, en un duelo que marcará el inicio del camino en el grupo. El encuentro será transmitido por el Canal RCN a partir de las 6:00 p.m. (hora COL), y se espera que millones de colombianos sigan de cerca a los futuros talentos que podrían reforzar la Selección de mayores en los próximos años.

Los planteles más valiosos de la Copa

Más allá de la emoción deportiva, los números también llaman la atención en este certamen. Según estimaciones de mercado, Argentina encabeza el listado de las selecciones más costosas, con un valor de 61.8 millones de euros, a pesar de no contar con Franco Mastantuono, la joya del Real Madrid que no fue cedida para el torneo.

En la segunda casilla aparece Brasil, con una plantilla valorizada en 40.9 millones de euros, mientras que España ocupa el tercer lugar con 38.4 millones. Los europeos tampoco podrán contar con su principal figura, Lamine Yamal del Barcelona, lo que iguala un poco las fuerzas en la competencia.

Colombia, en la novena casilla

La Selección Colombia aparece en el noveno puesto del ranking de plantillas, con un valor estimado de 9.9 millones de euros. Esto significa que, sobre el papel, el equipo cafetero es superado por combinados como México, Estados Unidos, Italia, Paraguay y Francia.

Sin embargo, en torneos cortos el talento colectivo y el carácter suelen marcar la diferencia, por lo que los dirigidos por César Torres sueñan con ser protagonistas y llegar lo más lejos posible en esta Copa del Mundo juvenil.