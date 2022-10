Golpe de Autuori-dad: Nacional está cerca de fichar a un crack del fútbol colombiano

Atlético Nacional es uno de los equipos que no tiene margen de error en los dos partidos que le quedan en la fase del todos contra todos para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Es quinto en la tabla con 28 puntos, pero hasta el puesto once están rivales con un punto menos, por lo que no puede bajar la guardia en lo que le queda.

La actualidad del cuadro 'verdolaga' está para todo, menos para ser optimistas, dado que solo ganó uno de sus últimos cinco partidos y eso es lo que lo tiene en vilo de cara a un puesto en las finales del fútbol colombiano.

Ahora, de la mano de Paulo Autuori, el club espera encarrilar el camino en lo deportivo, pero no solo en el presente semestre sino, sobre todo, mirando a futuro en la próxima temporada con la Copa Libertadores como principal objetivo.

En esa tarea, los directivos de Nacional ya están pensando en la confección de una nómina competitiva en el ámbito nacional e internacional y por eso ya empezaron a desatarse rumores en cuanto a salidas y llegadas.

Por ejemplo, ya se conoció que es muy probable que Daniel Mantilla no continúe en el equipo para el 2023, pues consideran que su opción de compra es muy alta para el nivel que ha mostrado y por eso, decidirían invertir ese dinero en otros jugadores y el santandereano regresaría a La Equidad.

Nacional está cerca de fichar a Sergio Mosquera

Así las cosas, el nombre que ha empezado a tomar fuerza como primer refuerzo para Atlético Nacional el año que viene es Sergio Mosquera, quien con Deportes Tolima se ha ganado el rótulo de uno de los mejores defensores del fútbol colombiano en el último tiempo.

Ese rendimiento y renombre por supuesto que valorizan a Mosquera con altas cifras dentro del mercado para el ámbito nacional, por lo que los 'verdolagas' incluirían en la negociación un canje con Brayan Rovira para bajar costos. Los derechos económicos del centrocampista le pertenecen al elenco paisa, pero está a préstamo en el 'pijao' y para continuar, deberán ejecutar la opción de compra.

De acuerdo a Julián Capera, periodista de ESPN, el miércoles de esta semana en la noche se dio una negociación entre ambos clubes en la que se avanzó bastante para concretar la operación, pero aún resta definir detalles como el porcentaje en los derechos económicos de Mosquera que le pertenecen a Envigado.

👀🍊 Una de las variables que debe discutirse tiene que ver con el porcentaje importante que todavía conserva Envigado sobre los derechos económicos del jugador. https://t.co/JnmrXmbm2I — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 20, 2022

Por el momento no se conoce más información, pero lo más seguro es que en cuestión de días, Sergio Mosquera se convierta en nuevo defensor de Atlético Nacional. Golpe de Autuori-dad para el 'verdolaga'.