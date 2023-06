¿Shakira motivó a Hamilton para que volviera a subirse al podio? Especial visita en Barcelona

Este domingo 4 junio se llevó a cabo el Gran Premio de España de la F1 en Barcelona, el cual dejó como ganador al neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull. Sin embargo, los medios no se centraron en el joven corredor, sino en la visita especial que tuvo el evento deportivo, la cual fue la encargada de quedarse con toda la atención de los aficionados del deporte a motor.

A penas se bajo la bandera a cuadros, las cámaras de la transmisión se quedaron con Shakira, quien fue una de las invitadas de lujo que tuvo el evento deportivo. Al final de la carrera se le vio bastante contenta a la colombiana, que al parecer fue la invitada de lujo de Lewis Hamilton, quien terminó segundo en el circuito.

Todo parece indicar que el corredor de Mercedes aprovechó la presencia de la colombiana en Barcelona, donde llegó hace pocos días para dejar a sus hijos con Gerard Piqué, para invitarla al evento deportivo, el cual se realizó en Montmeló, un municipio muy cercano de la ciudad de España.

Esta es la segunda oportunidad que se le ve a Shakira en un Gran Premio de Fórmula Uno, pues en meses anteriores se le vio a la colombiana en el Gran Premio de Miami, donde comenzaron a crecer los rumores de un posible romance con el británico, teniendo en cuenta que se le vio en un restaurante y en un yate.

Shakira at the Spanish Grand Prix in Barcelona. [via @blomnbeautiful]pic.twitter.com/lhX5OsYY1w