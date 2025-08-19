¿Penales o alargue? Así se definirían los pasos de Nacional y América de Cali

La noche de este martes 19 de agosto será decisiva para tres clubes colombianos que buscan avanzar en torneos internacionales. Atlético Nacional, América de Cali y Once Caldas disputarán partidos cruciales por Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y podrían ver su futuro definido desde el punto blanco del penalti.

Según el reglamento vigente de la Conmebol, cuando una llave de eliminación directa termina igualada en el marcador global, la clasificación se resuelve directamente por penales, sin necesidad de jugar un alargue de 30 minutos. Este escenario es posible para los tres representantes nacionales, que afrontan partidos de alto riesgo.

Nacional y América, obligados a buscar la victoria

Atlético Nacional visitará a São Paulo en el estadio Morumbí tras empatar 0-0 en la ida disputada en Medellín. Si el marcador se mantiene igualado al término de los 90 minutos, el cuadro verdolaga deberá definir su suerte en una tanda de penales. La presión será máxima, pues el equipo antioqueño es el único colombiano en la Copa Libertadores.

América de Cali, por su parte, tendrá que remontar el 2-1 sufrido en casa ante Fluminense. Los dirigidos por Diego Raimondi necesitan ganar por un gol de diferencia en el mítico Maracaná para empatar la serie. Si logran la hazaña, la clasificación también se decidirá desde el punto de penal.

Once Caldas quiere evitar la definición desde los doce pasos

El ‘blanco blanco’ de Manizales llega con ventaja mínima de 1-0 sobre Huracán en la Copa Sudamericana. Sin embargo, si los argentinos igualan el marcador global, la llave se resolverá directamente en la tanda de penales, una instancia donde cualquier error puede costar caro.

La jornada promete emociones fuertes para el fútbol colombiano. Tres equipos, tres finales y la posibilidad latente de vivir definiciones cargadas de tensión en la instancia más impredecible del deporte.