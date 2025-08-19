CANAL RCN
Deportes

América, Nacional y Once se juegan sus pasos internacionales: canales para ver los partidos

Atlético Nacional y América de Cali intentarán avanzar en Libertadores y Sudamericana. Estos son los canales para ver sus partidos.

América
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
09:54 a. m.
El fútbol colombiano vivirá una jornada decisiva este martes 19 de agosto, con tres clubes buscando su clasificación a los cuartos de final en torneos continentales. América de Cali, Once Caldas y Atlético Nacional se enfrentan a retos complejos fuera de casa, en escenarios históricos y con la presión de mantener vivo el sueño internacional.

América, dirigido por Diego Raimondi, llega al mítico estadio Maracaná con la obligación de remontar. El conjunto vallecaucano perdió 2-1 en el Pascual Guerrero frente a Fluminense y ahora deberá buscar una hazaña en Río de Janeiro. El encuentro está programado para las 7:30 p.m. y podrá verse en Colombia a través de ESPN 2 y Disney+.

Por su parte, Once Caldas visita a Huracán en Buenos Aires con una ventaja mínima tras imponerse 1-0 en Manizales. El ‘blanco blanco’ sueña con regresar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana después de varios años de ausencia. El partido se disputará a las 5:00 p.m. y será transmitido por DSports para todo el país.

Atlético Nacional busca un golpe histórico en Brasil

Atlético Nacional, único representante colombiano en la Copa Libertadores, se juega su futuro frente a São Paulo en el estadio Morumbí. Tras el empate 0-0 en Medellín, el cuadro verdolaga necesita un triunfo para avanzar de ronda o, en caso de igualdad, buscar la clasificación desde los penales. El duelo está programado para las 7:30 p.m. y se verá en Colombia por ESPN y Disney+.

Dónde seguir a los equipos colombianos este martes

La jornada comienza a las 5:00 p.m. con Once Caldas frente a Huracán por DSports. Luego, a las 7:30 p.m., los hinchas podrán alternar dos juegos decisivos: América ante Fluminense por ESPN 2 y Disney+, y Atlético Nacional contra São Paulo por ESPN y Disney+. Un martes a pura emoción, donde los tres clubes nacionales intentarán dejar en alto el nombre del país en Sudamericana y Libertadores.

