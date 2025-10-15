La SIC sancionó por más de $8.000 millones a cinco clubes del fútbol colombiano y a la Dimayor

La SIC sancionó por más de ocho mil millones de pesos a cinco clubes del fútbol colombiano y a la Dimayor, tras comprobar que varias instituciones incurrieron en acuerdos que restringieron la libre movilidad laboral de jugadores profesionales.

Esta decisión, que marca un precedente en el deporte nacional, dejó al descubierto una red de prácticas que, según la entidad, atentaban contra los principios de la libre competencia económica.

¿Qué descubrió la Superintendencia de Industria y Comercio?

La investigación determinó que cinco equipos: Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado y Atlético Fútbol Club, con conocimiento de la Dimayor, implementaron un sistema de comunicaciones internas mediante el cual se compartía información sobre futbolistas, sus contratos, faltas disciplinarias y solicitudes de terminación laboral.

Este mecanismo, explicó la autoridad, generó un ambiente de desconfianza y desincentivó la posibilidad de que otros clubes contrataran a dichos jugadores.

De acuerdo con la SIC, dichas acciones fueron justificadas bajo la figura de un supuesto “pacto de caballeros” o “solidaridad de gremio”.

Sin embargo, lejos de promover la ética deportiva, estas prácticas terminaron consolidando un cerco que limitó la movilidad de los futbolistas, afectando sus derechos laborales y la posibilidad de mejorar sus condiciones profesionales.

¿Por qué la Dimayor también fue sancionada por la SIC?

La Superintendencia destacó que la Dimayor tuvo un papel clave en la coordinación y legitimación de estas conductas, al permitir la circulación de mensajes y documentos que favorecían este sistema.

Su participación, señaló la entidad, otorgó respaldo institucional a las acciones de los clubes y contribuyó a consolidar un ambiente anticompetitivo dentro del balompié nacional.

La SIC sancionó por más de ocho mil millones de pesos a clubes del fútbol colombiano y a la Dimayor, subrayando que la libre competencia no solo protege el equilibrio económico del deporte, sino también la dignidad de los jugadores.

La entidad reafirmó que el mercado laboral en el fútbol debe regirse por normas claras y transparentes, sin acuerdos que restrinjan el crecimiento profesional de los deportistas.