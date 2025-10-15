CANAL RCN
Deportes

La SIC sancionó por más de $8.000 millones a cinco clubes del fútbol colombiano y a la Dimayor

La SIC castigó a cinco equipos del fútbol colombiano y a la Dimayor: las razones detrás de la millonaria multa.

SIC sanción millonaria a cinco clubes del fútbol colombiano y Dimayor.
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
04:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La SIC sancionó por más de ocho mil millones de pesos a cinco clubes del fútbol colombiano y a la Dimayor, tras comprobar que varias instituciones incurrieron en acuerdos que restringieron la libre movilidad laboral de jugadores profesionales.

¡Oficial! Millonarios vs. Bucaramanga tiene nueva fecha en El Campín: ¿Por qué lo aplazaron?
RELACIONADO

¡Oficial! Millonarios vs. Bucaramanga tiene nueva fecha en El Campín: ¿Por qué lo aplazaron?

Esta decisión, que marca un precedente en el deporte nacional, dejó al descubierto una red de prácticas que, según la entidad, atentaban contra los principios de la libre competencia económica.

¿Qué descubrió la Superintendencia de Industria y Comercio?

La investigación determinó que cinco equipos: Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado y Atlético Fútbol Club, con conocimiento de la Dimayor, implementaron un sistema de comunicaciones internas mediante el cual se compartía información sobre futbolistas, sus contratos, faltas disciplinarias y solicitudes de terminación laboral.

Este mecanismo, explicó la autoridad, generó un ambiente de desconfianza y desincentivó la posibilidad de que otros clubes contrataran a dichos jugadores.

El 'Tigre' Castillo explota tras filtrarse que cobra por atender entrevistas
RELACIONADO

El 'Tigre' Castillo explota tras filtrarse que cobra por atender entrevistas

De acuerdo con la SIC, dichas acciones fueron justificadas bajo la figura de un supuesto “pacto de caballeros” o “solidaridad de gremio”.

Sin embargo, lejos de promover la ética deportiva, estas prácticas terminaron consolidando un cerco que limitó la movilidad de los futbolistas, afectando sus derechos laborales y la posibilidad de mejorar sus condiciones profesionales.

¿Por qué la Dimayor también fue sancionada por la SIC?

La Superintendencia destacó que la Dimayor tuvo un papel clave en la coordinación y legitimación de estas conductas, al permitir la circulación de mensajes y documentos que favorecían este sistema.

Su participación, señaló la entidad, otorgó respaldo institucional a las acciones de los clubes y contribuyó a consolidar un ambiente anticompetitivo dentro del balompié nacional.

Bayern Múnich sigue mostrándose orgulloso de James y Luis Díaz en la selección: lindo mensaje
RELACIONADO

Bayern Múnich sigue mostrándose orgulloso de James y Luis Díaz en la selección: lindo mensaje

La SIC sancionó por más de ocho mil millones de pesos a clubes del fútbol colombiano y a la Dimayor, subrayando que la libre competencia no solo protege el equilibrio económico del deporte, sino también la dignidad de los jugadores.

La entidad reafirmó que el mercado laboral en el fútbol debe regirse por normas claras y transparentes, sin acuerdos que restrinjan el crecimiento profesional de los deportistas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

¡Oficial! Millonarios vs. Bucaramanga tiene nueva fecha en El Campín: ¿Por qué lo aplazaron?

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Argentina se juegan el pase a la final del Mundial Sub-20: véalo en directo

América de Cali

El 'Tigre' Castillo explota tras filtrarse que cobra por atender entrevistas

Otras Noticias

Karol G

Karol G muestra la preparación previa a su presentación en el Fashion show de Victoria´s Secret

La antioqueña compartió fotografías inéditas y un inspirador mensaje previo a su presentación en el importante escenario.

Caldas

Imputan cargos por hurto en caso que dejó muerto al magistrado Álvaro Restrepo

El intento de hurto, ocurrido el pasado viernes, terminó en la muerte del magistrado de 54 años.

Venezuela

Atención | La CIA adelantará operaciones secretas dentro de Venezuela autorizadas por Donald Trump

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de octubre de 2025

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios