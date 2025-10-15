¡Oficial! Millonarios vs. Bucaramanga tiene nueva fecha en El Campín: ¿Por qué lo aplazaron?

El partido entre Millonarios vs. Bucaramanga en el estadio El Campín, correspondiente por la jornada 16 fue reprogramado. El juego, originalmente pactado para el domingo 19 de octubre a las 8:30 p. m., sufrió cambios.

Millonarios vs. Bucaramanga cambió de horario

La Comisión Local de Fútbol de Bogotá fue la encargada de levantar la mano. Su argumento principal radica en la insuficiencia del pie de fuerza pública disponible para cubrir simultáneamente dos eventos masivos de tal magnitud: las Elecciones de los Consejos de Juventud y el juego entre 'Embajadores' y 'Leopardos'.

A pesar de que la hora original del partido, 8:30 p. m., se situaba después del cierre de las urnas, la Comisión considera que el despliegue de seguridad para la jornada electoral no permitiría atender con el rigor necesario un partido de alto calibre como el Millonarios vs. Bucaramanga.

Ante esta petición formal, la Dimayor tomó nota y la nueva fecha para este cruce será el próximo martes 21 de octubre a las 6:00 p. m.

Millonarios no quiere quedarse por fuera de los cuadrangulares

Más allá de los detalles logísticos, el partido Millonarios vs. Bucaramanga reviste una importancia capital en lo deportivo, aunque por razones opuestas. El equipo capitalino, con 17 puntos, lucha desesperadamente por reengancharse a la pelea por los ocho clasificados, ocupando la decimocuarta posición de la tabla.

Por otro lado, Atlético Bucaramanga llega a esta fecha como el líder indiscutible del torneo con 30 unidades, ya con su tiquete a los cuadrangulares finales en el bolsillo. Un choque de contrastes que, sin duda, los aficionados querrán ver.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) hizo oficial la modificación acatando la solicitud de las autoridades bogotanas.

La decisión es inamovible y obedece a razones de fuerza mayor relacionadas con la seguridad pública durante la jornada electoral. Los hinchas y abonados deben tomar nota de esta reprogramación definitiva.