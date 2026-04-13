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Jhon Velásquez habló de su presente en Fortaleza y su regreso tras lesión

Jhon Velásquez habló sobre su presente en Fortaleza, su recuperación tras lesión y su nivel actual. También envió un mensaje claro sobre su relación con Santa Fe.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
12:06 p. m.
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El fútbol colombiano sigue moviéndose no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. En medio de nuevas alianzas y apuestas por el talento joven, Jhon Velásquez habló sobre su presente con Fortaleza CEIF y su recuperación tras una lesión que lo tuvo alejado de su mejor nivel.

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En conversación con Noticias RCN, el volante se mostró tranquilo y enfocado en lo que viene, destacando su crecimiento personal y profesional en esta nueva etapa.

“Cada día me siento mejor”: Velásquez y su regreso
Velásquez fue claro al hablar de su estado actual, luego de un proceso largo de recuperación. “Cada día me siento mejor, no es fácil tener una lesión tan larga, pero ahora siento que ya pasó”, aseguró.

El jugador también reconoció que recuperar el ritmo no ha sido sencillo, pero poco a poco ha ido encontrando confianza en el campo. “Ya estoy retomando mi nivel, me faltaban minutos para tomar confianza, sentirme mejor y siento que estoy regresando a mi nivel”, explicó.

Además, resaltó lo importante que ha sido estar cerca de su entorno. “Contento de estar con mi familia y cerca de los equipos donde crecí”, agregó, dejando ver un lado más personal en este proceso.

Su presente en Fortaleza y el mensaje sobre Santa Fe

Actualmente, Velásquez está enfocado totalmente en Fortaleza, equipo que le ha permitido sumar minutos y volver a competir. “Ahorita 100% pertenezco a Fortaleza”, afirmó, dejando claro su compromiso con el club.

Sobre su paso por Independiente Santa Fe, fue respetuoso pero contundente: “Solo el cariño y el amor”, dijo, descartando cualquier vínculo actual con el equipo cardenal.

Por otro lado, también se refirió a su experiencia reciente con Skechers que viene ganando terreno en el país, donde destacó su crecimiento y cercanía con los jugadores. “Me tiene impresionado la marca, están creciendo, feliz de hacer parte de la familia”, comentó.

Así, Velásquez continúa enfocado en recuperar su mejor versión y consolidarse nuevamente en el fútbol profesional colombiano.

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