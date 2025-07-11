Colombia no pudo, igualó con Salvador y puso en riesgo la clasificación en el Mundial sub17

La Selección Colombia Sub-17 dejó escapar una valiosa oportunidad en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial que se disputa en Catar. El conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional no pudo superar a El Salvador y terminó empatando 0-0 en un partido en el que dominó la posesión, generó más opciones de gol, pero careció de efectividad en los metros finales. Este resultado deja al combinado tricolor en una situación complicada en su lucha por avanzar a los octavos de final.

Durante los 90 minutos, el elenco colombiano intentó imponer su estilo de juego, basado en la circulación rápida del balón y la proyección constante por los costados, pero se encontró con un rival ordenado, disciplinado y enfocado en defender el empate. El Salvador apostó por cerrarse atrás, reducir espacios y aprovechar los contragolpes, una estrategia que logró frustrar las intenciones ofensivas del equipo nacional.

Un gol anulado y pocas ideas en ataque

La acción más clara del compromiso se presentó en el primer tiempo, cuando Colombia logró enviar el balón al fondo de la red tras una buena jugada colectiva. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de lugar, luego de que el asistente levantara la bandera en una acción ajustada. A partir de ese momento, el partido se tornó más cerrado y la tricolor no consiguió encontrar variantes efectivas para romper el cerrojo salvadoreño.

El desgaste físico y la falta de precisión en los últimos metros terminaron pasando factura. Aunque Colombia mantuvo la iniciativa hasta el final, la defensa rival resistió con firmeza y el marcador no se movió.

Todo se definirá en la última jornada del grupo

Con este empate, la Selección Colombia Sub-17 suma dos puntos y se ubica en la tercera posición del Grupo G, por debajo de Corea del Norte, que lidera con cuatro unidades, y de Alemania, que cuenta con dos puntos pero mejor diferencia de gol. Esto obliga al conjunto colombiano a ganar en la última fecha si quiere asegurar su clasificación a los octavos de final y evitar depender de otros resultados.

El equipo juvenil aún mantiene la ilusión intacta, pero deberá mejorar su capacidad ofensiva y afinar su definición para continuar con vida en el certamen mundial. La última jornada será decisiva para conocer si la tricolor logra avanzar o se despide prematuramente de la competencia en Catar.