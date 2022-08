Cada vez más cerca: en el Ineos ya contemplan fecha de regreso de Egan Bernal

El segundo semestre del año es el de la expectativa para Egan Bernal, que después de recuperarse de manera exitosa y milagrosa de aquel accidente que casi le quita la vida el 24 de enero pasado, no ve la hora de montarse e nuevo a la bicicleta y correr en una competencia oficial.

El pálpito es que cada día que pasa es uno menos en el calendario para ver al colombiano otra vez en acción y dominando las montañas más imponentes de Europa. En mayo, el Ineos Grenadiers anunció que es muy posible que Bernal corra una competencia profesional este año, pero todavía hay que esperar.

En un principio se mencionó a la Vuelta a Burgos -que se está corriendo esta semana- como una fuerte posibilidad, pensando en una hipotética participación en la Vuelta a España, pero esa opción quedó descartada y ahora se piensa en darle largas, al menos, un par de meses más a la reaparición de Egan.

¿Cuándo volverá a competir Egan Bernal?

Sin embargo, crece la incertidumbre alrededor de esa chance, pues todavía no hay nada concreto y dentro del Ineos quieren tocar este tema con pinzas para evitar un error con quien es uno de sus capos.

En diálogo con el portal Cycling Weekly, el subdirector del equipo británico, Rod Ellingworth, dijo que aunque todavía no hay una fecha estimada para el regreso de Egan Bernal, lo gustaría que fuera este año.

"Hemos hablado mucho al respecto y no hay certeza de verlo correr, aunque nos gustaría verlo antes de que finalice el año. Todavía no hemos decidido una posible fecha o un tipo de carrera", confesó.

Aunque no hay nada certero, en Europa especulan con que el nacido en Zipaquirá pueda tener una oportunidad de correr el Giro de Lombardia el próximo 8 de octubre.

"No puedo esperar para volver a competir"

Por su parte, Egan está desesperado por correr y para ello se ha preparado durante más de tres meses. Terapias, ejercicios de coordinación, entreno en gimnasio y en las carreteras, han sido parte del programa que ha adelantado el pedalista de 25 años junto al staff del Ineos para volver a estar dentro de los mejores ciclistas del mundo.

"Alguna vez alguien me dijo: Roma no se construyó en un solo día. Y después de mucho trabajo y paciencia, no puedo esperar para volver a competir", publicó Bernal en sus redes sociales hace un par de semanas.