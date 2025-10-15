CANAL RCN
Deportes

Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2025 tras la derrota del Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Hubo cambios en el promedio del Deportivo Cali tras lo ocurrido en el Atanasio Girardot. Descubra cómo está la tabla del descenso.

Foto: @deportivocalioficial en Instagram.

octubre 15 de 2025
06:46 a. m.
En la noche del 14 de octubre de 2025, Deportivo Cali jugó su partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga BetPlay II 2025 y, a pesar de que comenzó ganando, no pudo sumar tres puntos clave para la tabla del campeonato y del descenso.

Los dirigidos por Alberto Gamero enfrentaron a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, y perdieron 2-1.

RELACIONADO

Andrey Estupiñán abrió el marcador al minuto 10, pero, posteriormente, Matheus Uribe empató el partido a los 28 y Andrés Sarmiento adelantó al 'verdolaga' a los 52.

En consecuencia, hubo cambios en el promedio del Deportivo Cali y la tabla del descenso quedó de la siguiente manera:

Atento, Deportivo Cali: así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2025 tras la derrota en la fecha 15

Tras lo ocurrido con Deportivo Cali, Unión Magdalena sigue siendo el equipo más comprometido con el descenso que queda pendiente en la Liga BetPlay 2025.

Mientras tanto, Deportivo Cali se mantiene en la posición 16, pero bajó en el promedio. El panorama es el siguiente:

20. Unión Magdalena: con 26 puntos y promedio de 0.742.

19. Envigado: con 96 puntos y promedio de 0.849.

18. Boyacá Chicó: con 114 puntos y promedio de 1.008.

17. La Equidad: con 128 puntos y promedio de 1.13.

16. Deportivo Cali: con 133 puntos y promedio de 1.17.

15. Llaneros: con 42 puntos y promedio de 1.20.

14. Alianza: con 140 puntos y promedio de 1.23.

¿Cuál es el único partido pendiente en la fecha 15 de la Liga BetPlay II 2025?

La fecha 15 de la Liga BetPlay II 2025 se completará este 15 de octubre, a las 6:20 de la noche.

RELACIONADO

Millonarios, con la necesidad de sumar para quedar con los mismos puntos del octavo, enfrentará a Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

 

