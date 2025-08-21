¡Respiro en Unión Magdalena! Así quedó la tabla del descenso tras la victoria ante Millonarios

La victoria de Unión Magdalena sobre Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá no fue un simple triunfo; fue un salvavidas en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol colombiano.

El equipo samario, que llegó a la capital en una posición precaria, logró una victoria clave que cambió levemente el panorama de la zona roja del descenso.

Unión Magdalena tomó un respiro tras ganarle a Millonarios en El Campín

A pesar de haber jugado gran parte del partido con un jugador menos, los ‘samarios’ demostraron un espíritu de lucha que les permitió remontar el marcador y llevarse a casa tres puntos de oro.

Este resultado no solo confirmó el mal momento de Millonarios, sino que le dio un respiro al 'ciclón bananero', que ahora sueña con salir del fondo.

El partido fue un verdadero desafío para el cuadro samario. Apenas en el minuto 7, un gol de Beckham David Castro puso en ventaja a Millonarios, y la situación se complicó aún más con la expulsión de uno de sus jugadores. Sin embargo, Unión Magdalena mostró carácter y, de la mano de Janneson Sarmiento, logró una épica remontada.

Los dos goles de Sarmiento en momentos clave del partido fueron un duro golpe para el equipo local y una inyección de moral para el visitante.

El 2-1 final fue un resultado que nadie esperaba, pero que se convierte en un punto de inflexión en la temporada para ambos equipos.

Tabla del descenso 2025 Liga BetPlay 2025- II

La victoria del Unión Magdalena le permitió reducir la distancia con sus rivales directos en la lucha por el no descenso. Si bien el equipo sigue en la última posición, el triunfo fue un mensaje claro de que no se rendirán fácilmente.

Otros equipos como Envigado y Boyacá Chicó también se encuentran en una situación comprometida, por lo que la victoria de Unión Magdalena les pone una presión adicional.

20. Unión Magdalena (Promedio 0.70)

19. Envigado (Promedio 0.84)

18. Boyacá Chicó (Promedio 1.02)

17. Llaneros (Promedio 1.14)

16. Deportivo Cali (Promedio 1.16)

15. Alianza F.C. (Promedio (1.20)

14. La Equidad (Promedio 1.20)

El panorama es incierto, pero la victoria del Unión Magdalena ha demostrado que todo es posible en la lucha por no descender.

El futuro de cada uno de estos equipos dependerá de su rendimiento en los próximos partidos, pero por ahora, la tabla del descenso tras la victoria de Unión Magdalena es una tabla de esperanza para el equipo samario.