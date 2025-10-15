Colombia, por el tercer lugar del Mundial Sub-20: rival, fecha y hora del partido

La Selección Colombia Sub-20luchó hasta el final, pero no le alcanzó para clasificar a la gran final del Mundial Sub-20.

El equipo nacional cayó 1-0 ante Argentina, con un gol de Mateo Silvetti al minuto 72', y terminó el encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Jhon Rentería al 79’.

Pese a la derrota, la ‘Tricolor’ cierra una destacada participación en el torneo, cumpliendo el objetivo de jugar siete partidos y dejando grandes sensaciones entre los aficionados. Ahora, el equipo dirigido por César Torres buscará despedirse con una victoria que le permita subirse al podio.

Colombia enfrentará a Francia por el tercer puesto

El combinado nacional se medirá ante Francia, que perdió la otra semifinal frente a Marruecos desde los lanzamientos del punto penal.

Este duelo definirá al tercer y cuarto lugar del Mundial Sub-20, en una reedición histórica de la campaña de 2003, cuando Colombia también logró ese puesto tras vencer a Argentina.

Fecha, hora y transmisión del partido

El partido por el tercer lugar entre Colombia y Francia se jugará el sábado 18 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile, a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Los fanáticos podrán disfrutar la transmisión en vivo a través de la señal principal del Canal RCN, su aplicación oficial y el canal de YouTube, donde se vivirá minuto a minuto el cierre de la participación colombiana en el torneo.

Colombia buscará despedirse con orgullo y reafirmar su crecimiento en una generación que promete mucho para el futuro del fútbol nacional.