Revelan el primer técnico que fue descartado para Santa Fe: "no viene"

Este domingo, Independiente Santa Fe disputó su primer partido sin Jorge Bava, técnico que dejó al equipo a mitad de torneo tras tomar la decisión de irse al fútbol de Paraguay.

Tras la salida del uruguayo, el banquillo quedó al mando de Pacho López, estratega que ya había tenido buenos números el semestre anterior y que logró su primera victoria en este campeonato.

Ahora, a pesar de que el club ha depositado su confianza en López, la directiva del equipo bogotano se encuentra en busca de un DT de alto talante para lo que viene en 2026, año en el que Santa Fe jugará Copa Libertadores.

Primer técnico descartado para Santa Fe

Son varios los nombres que han sonado para llegar al cuadro cardenal. Uno de los que hizo mayor eco en los últimos días fue el del DT antioqueño, Santiago 'Sachi' Escobar.

No obstante, el nombre del experimentado DT fue descartado totalmente, así por lo menos lo dio a conocer Carlos Antonio Vélez.

“Sachi Escobar no viene a Santa Fe. Esa versión es una versión calenturienta. Ahí no hay nada, absolutamente nada”, dijo en el programa Palabras Mayores.

Y agregó: “Santa Fe no ha decidido traer técnico todavía y tiene un mamotreto de hojas de vida. Se va a tomar su tiempo porque, entre otras cosas, al técnico actual le va bien”.

Foto: @SantaFe

Por lo pronto, Santa Fe seguirá al mando de la famosa 'Pachoneta' y aspira clasificar a los ocho mejores del torneo, algo que nunca ha conseguido en la historia tras ser campeón el semestre anterior.

¿Cuáles serán los próximos juegos de Independiente Santa Fe?