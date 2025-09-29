Hinchas de América de Cali se fueron a los golpes por defender a un jugador

América de Cali no pasa su mejor momento en el segundo semestre del 2025. Este domingo, los escarlatas sufrieron una nueva decepción en casa tras empatar con Envigado, uno de los equipos que pelea el descenso.

Luego de ir ganando por la mínima diferencia, el equipo americano cedió los tres puntos tras un groso error de la defensa y el golero Joel Graterol.

El empate dejó a los americanos lejos de la clasificación y con un panorama cuesta arriba hasta el final del todos contra todos.

Hinchas América se fueron a los golpes por defender a un jugador

Ahora, el oscuro panorama también ha llevado a sus hinchas a perder los cabales. Precisamente, en el duelo con Envigado, un grupo de aficionados se fue a los golpes por un jugador en particular, Cristian Barrios.

Según fuentes que estuvieron presentes en el estadio Pascual Guerrero, aseguraron que la discusión se dio luego de que unos criticaran fuertemente al extremo, mientras que los otros los defendían.

El cruce de palabras terminó con una intercambio de golpes y la intervención de la policía.

América marcha en la décima tercera ubicación donde suma catorce puntos. Esta diferencia es de cinco puntos con el octavo lugar, el cual es ocupado por Alianza FC.

¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

El América de Cali tiene una agenda cargada de partidos en las próximas semanas, participando en el Torneo Clausura 2025 y en la Copa Betplay 2025.

El equipo escarlata se enfrentará a diversos rivales en las siguientes fechas: