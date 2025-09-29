CANAL RCN
Hinchas de América de Cali se fueron a los golpes por defender a un jugador

La discusión terminó con la intervención de la policía en la tribuna occidental del Pascual.

Hinchas América
septiembre 29 de 2025
11:20 a. m.
América de Cali no pasa su mejor momento en el segundo semestre del 2025. Este domingo, los escarlatas sufrieron una nueva decepción en casa tras empatar con Envigado, uno de los equipos que pelea el descenso.

Luego de ir ganando por la mínima diferencia, el equipo americano cedió los tres puntos tras un groso error de la defensa y el golero Joel Graterol.

El empate dejó a los americanos lejos de la clasificación y con un panorama cuesta arriba hasta el final del todos contra todos.

Hinchas América se fueron a los golpes por defender a un jugador

Ahora, el oscuro panorama también ha llevado a sus hinchas a perder los cabales. Precisamente, en el duelo con Envigado, un grupo de aficionados se fue a los golpes por un jugador en particular, Cristian Barrios.

Según fuentes que estuvieron presentes en el estadio Pascual Guerrero, aseguraron que la discusión se dio luego de que unos criticaran fuertemente al extremo, mientras que los otros los defendían.

El cruce de palabras terminó con una intercambio de golpes y la intervención de la policía.

América marcha en la décima tercera ubicación donde suma catorce puntos. Esta diferencia es de cinco puntos con el octavo lugar, el cual es ocupado por Alianza FC.

¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

El América de Cali tiene una agenda cargada de partidos en las próximas semanas, participando en el Torneo Clausura 2025 y en la Copa Betplay 2025.

El equipo escarlata se enfrentará a diversos rivales en las siguientes fechas:

  • 2 de octubre de 2025: Junior de Barranquilla vs. América de Cali - Copa Colombia 2025 (Cuartos de Final).
  • 7 de octubre de 2025: Millonarios FC vs. América de Cali - Torneo Clausura 2025 (Jornada 14).
  • 11 de octubre de 2025: América de Cali vs. Club Deportivo La Equidad Seguros - Torneo Clausura 2025 (Jornada 15).
  • 15 de octubre de 2025: América de Cali vs. Junior de Barranquilla - Copa Colombia 2025 (Cuartos de Final).
