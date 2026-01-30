Así llegó el 'Chicho' Arango a Medellín: se acerca el anuncio oficial con Atlético Nacional

Cristian “Chicho” Arango llegó a Medellín con el objetivo de ultimar los detalles de su vinculación y sellar su regreso al país como nuevo jugador de Atlético Nacional.

El atacante colombiano, reconocido por su poder goleador, experiencia y regularidad ofensiva, aterrizó en el aeropuerto José María Córdova, donde fue recibido por un grupo de hinchas que no ocultaron su entusiasmo.

El cálido recibimiento quedó registrado en videos e imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales, confirmando la expectativa que genera su llegada.

Arango cumplirá en las próximas horas con los exámenes médicos de rigor, paso previo a la firma del contrato. Si no se presentan contratiempos, el club hará oficial su incorporación y lo presentará ante la afición como nuevo refuerzo para afrontar los retos deportivos del semestre.

Chicho Arango llegó a Medellín para reforzar el ataque de Nacional

La llegada de Cristian Arango responde a la necesidad de Atlético Nacional de fortalecer su frente ofensivo de cara a las competencias locales e internacionales de 2026.

El delantero, con recorrido en ligas del exterior y protagonismo en equipos de alto nivel, se perfila como una pieza clave en el esquema del cuerpo técnico.

Desde el club consideran que su jerarquía, movilidad y olfato goleador pueden marcar la diferencia en partidos decisivos.

Además, se conoció que el atacante utilizará el dorsal número 17, un número que ya ha llevado en anteriores etapas de su carrera profesional.

Refuerzo de peso para el primer semestre de 2026 en Atlético Nacional

Con este movimiento, la dirigencia confirma una nómina competitiva para ganar títulos y tener un desempeño sólido en el plano internacional. La llegada de Arango no solo suma goles, sino también liderazgo y experiencia en el vestuario.

El arribo del delantero se da en un momento clave de la planificación del club, que busca comenzar el 2026 con una base fuerte y jugadores de impacto inmediato.

De concretarse su fichaje, Atlético Nacional daría un golpe importante en el mercado de pases del fútbol colombiano.