Deportes Tolima presentó megaproyecto que envidian muchos clubes del FPC

Deportes Tolima presentó este miércoles 24 de septiembre uno de los proyectos más ambiciosos de su historia reciente: la construcción de su sede de entrenamiento de alto rendimiento. El evento se llevó a cabo en las instalaciones actuales del club y fue encabezado por César Camargo, presidente de la institución, quien destacó que esta obra es un paso fundamental en la consolidación de la visión de futuro del equipo.

En un comunicado oficial, el club explicó que la nueva sede contará con “instalaciones modernas y especializadas para potenciar el rendimiento deportivo y promover la formación académica y personal de nuestros jugadores”. Con este anuncio, Tolima se convierte en pionero en Colombia, ya que, hasta el momento, solo Atlético Nacional cuenta con un complejo de estas características para su equipo profesional y divisiones menores.

Un proyecto con visión integral

El Centro de Alto Rendimiento tendrá un área total de 1.696 m², distribuidos en tres edificios principales. El primero será la zona administrativa, que incluirá recepción, auditorio, sala de prensa, oficinas, sala de juegos y terrazas. El segundo edificio estará destinado al acondicionamiento físico y al bienestar de los jugadores, con un gimnasio de doble altura, sala multifuncional, cuarto de yoga y pista de activación.

Por su parte, el tercer bloque será completamente deportivo y contará con camerinos para jugadores y cuerpo técnico, zonas de recuperación, depósito de utilería y sala de reuniones. Todo el complejo estará complementado con plazoletas, senderos peatonales, parqueaderos y amplias zonas verdes, generando un entorno ideal para el trabajo físico y mental de los futbolistas.

Un salto de calidad para el fútbol colombiano

La iniciativa de Deportes Tolima no solo busca fortalecer el desempeño de su plantel profesional, sino también impulsar el desarrollo de sus divisiones menores, asegurando una formación integral para las futuras generaciones. Este proyecto marca un precedente para otros clubes del país, que aún no cuentan con una infraestructura de este nivel, y refuerza la ambición del equipo pijao de seguir siendo protagonista en la Liga BetPlay y en torneos internacionales.