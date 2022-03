¡El deporte esta de luto! Los atletas ucranianos que han perdido la vida en la guerra con Rusia

Comienzan a darse a conocer las diferentes víctimas de la guerra que se presenta en Europa entre Rusia y Ucrania, lamentablemente en esta oportunidad, el deporte es el afectado, ya que por medio de un comunicado la (FIFPRO) y la Federación de Biatlòn de Ucrania, dieron a conocer el fallecimiento de dos futbolistas y un joven promesa biatleta en los diferentes ataques del ejército ruso a las ciudades de Ucrania.

Por medio de sus redes sociales, El sindicato internacional de futbolistas internacionales y la Federación de Bialtòn dieron a conocer la triste noticias de los deportistas, quienes fallecieron en prestando el servicio militar en Ucrania.

“Nuestros pensamientos están con las familias, amigos y compañeros de equipo de los dos jóvenes jugadores ucranianos Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, las dos primeras pérdidas del fútbol comunicadas en esta guerra. Descansen en paz", firmó en redes sociales el sindicato que preside David Aganzo.

