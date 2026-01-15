CANAL RCN
Deportes

Tulio Gómez avisa a los hinchas de América de Cali: "Nuestro ciclo en América se cumplió"

El dueño de América de Cali habló sobre su continuidad al frente de la institución y reveló dificultades para negociar la venta de sus acciones.

Tulio Gómez junto a Marcela Gómez y Miryam Giraldo directivos de América de Cali
FOTO: @miryamgiraldogomez - IG

Noticias RCN

enero 15 de 2026
10:30 a. m.
Tulio Gómez, accionista mayoritario en América de Cali, habló nuevamente sobre la posibilidad de vender su participación en el club, luego de que durante los últimos tiempos los hinchas alzaran su voz de protesta en contra de la gestión suya y de su familia.

En declaraciones recientes, el empresario indicó que bajo su criterio, siente que ya cumplieron un ciclo en la institución. Sin embargo, explicó que vender un equipo como América no es tan fácil, razón por la cual no han acordado un negocio que les permita dar un paso al costado.

Tulio Gómez y el ciclo cumplido con América de Cali

En diálogo con 'Zona Libre de Humo', Gómez explicó con ejemplos las razones por las que no se ha podido vender al América de Cali. "Ya nuestro ciclo en el América ya se cumplió, pero lo que pasa es que vender al América no es como vender un carro o una casa".

Después de los Rodríguez (Orejuela), nadie le ha metido más plata al América que nosotros. Solo la recuperaremos el día que vendamos.

"Ya hicimos lo que teníamos que hacer: sacar al América de la B, fortalecer la cantera, volver a torneos continentales y volverlo atractivo para un fondo internacional; solo nos falta eso", comentó el empresario caldense.

¿Ha estado cerca la venta de América de Cali?

De acuerdo a lo expresado por Tulio Gómez, la única oportunidad donde la eventual venta de América estuvo cerca, fue cuando se anunció el negocio con el Grupo Caltac de Venezuela. Sin embargo, ese negocio se cayó por las dudas que surgieron alrededor de su representante, Carlos Recine.

"Con Caltac, con Carlos Recine, tenían en billete, mandaron una plata, pero nos dio miedo porque eso era venezolano y cuando caiga Nicolás Maduro y toda esa gente, empiezan a investigar, entonces nos abstuvimos", comentó.

