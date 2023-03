¡Sorpresa! Tulio Gómez dejaría de ser el máximo accionista de América de Cali

En América de Cali los tiempos han cambiado y tras su catastrófica estancia en la segunda división desde 2011 a 2016, se ha consolidado nuevamente como uno de los equipos que pelea todo siempre en el FPC en los últimos años.

Además de eso, financieramente también se ha recuperado convirtiéndose en un equipo exportador de jugadores al exterior. Los casos más recientes son los de Brayan Vera, Emerson Batalla, Pablo Ortíz y Santiago Moreno.

Detrás de ese éxito está Tulio Gómez, quien asumió la presidencia de América en mayo de 2016 y fue uno de los artífices del ascenso junto al entrenador Hernán Torres. El empresario de 63 años nació en Manizales, pero desde hace 50 años vive en Cali y se ha consolidado como uno de los hombres de negocios más importantes de la ciudad. Aparte de ser el máximo accionista del club 'escarlata' en la actualidad, también es dueño de una cadena de supermercados.

Tulio Gómez se lanzaría a la Alcaldía de Cali

Ahora, Gómez quiere ampliar su poderío en la 'sucursal' y por eso tomaría una importante decisión: se lanzaría a la alcaldía. Para eso, aparte de dejar su cargo en América de Cali, también tendría que dejar de figurar como representante legal de la institución por ser contratista de la Administración Municipal. Esto debido a que tiene que alquilar el estadio Pascual Guerrero para los partidos del equipo.

En diálogo con el programa el Corrillo de Mao, Tulio Gómez admitió que está contemplado la posibilidad, pero que todavía no hay una decisión final debido a la negación de sus hijas. Sin embargo, se puso límite hasta Semana Santa para tomar una determinación.

"Mis hijas no (quieren que sea alcalde de Cali). Pero hay que aportarle algo a la ciudad, porque tenemos que tener sentido de pertenencia. En Semana Santa le pediré a Dios que me ilumine y tomaré una determinación; y si lo hago, lo haré por firmas, para no estar amarrado a nadie (sin compromiso a un partido político tradicional). Si no llegó por firmas, prefiero no llegar; pero no quiero venderle el alma al diablo", expresó.

Aunque todavía no se ha dicho la última palabra en este caso, sí hay pistas que dejan ver la inclinación de Tulio Gómez de lanzar su candidatura a la alcaldía de Cali. La más significativa es que dejó de figurar como representante legal del América, según reveló el diario El País, que aseguró que el empresario "está organizando todas las cuestiones personales y empresariales con el fin de poder dedicarse de lleno a su campaña".