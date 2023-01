La razón por la que Ucrania pidió vetar al papá de Djokovic del Abierto de Australia

El embajador de Ucrania en Australia urgió a las autoridades del tenis vetar al padre de Novak Djokovic del Abierto de Australia, luego de que fuera grabado posando con aficionados con banderas prorrusas.

"Se le debe retirar la acreditación. Corresponde a Novak y su equipo abordar esto y resolverlo", declaró a AFP el embajador Vasyl Myroshnychenko.

El diplomático también pidió a Djokovic, quien se prepara para enfrentar a Tommy Paul en las semifinales del torneo, disculparse personalmente y aclarar su posición sobre la invasión rusa.

"Es importante que Novak aborde esta situación", afirmó. "Él debe disculparse por lo ocurrido y condenar la invasión rusa a Ucrania".

Un video subido a una cuenta australiana prorrusa de YouTube mostró el jueves al padre de Djokovic, Srdjan, posando con un hombre que llevaba una bandera rusa con el rostro de Vladimir Putin.

El video llevaba la leyenda: "Padre de Novak Djokovic hace valiente pronunciamiento político".

Periodistas serbios confirmaron que se trata del padre de Djokovic y el diario Melbourne Age reportó que dijo en serbio "Larga vida a Rusia".

