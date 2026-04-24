Uefa sancionó drásticamente a Prestianni por conflicto con Vinicius

La UEFA tomó una decisión disciplinaria de alto impacto este viernes al sancionar al futbolista argentino Gianluca Prestianni, actualmente en el SL Benfica, con una suspensión de seis partidos por comportamiento considerado “discriminatorio”. No obstante, el organismo europeo determinó que tres de esos encuentros quedarán en suspenso durante un periodo de dos años, condicionados a la conducta futura del jugador.

La medida se produce tras los hechos ocurridos el pasado 17 de febrero, en el compromiso de ida de los playoffs hacia los octavos de final de la UEFA Champions League, en el que el conjunto portugués enfrentó al Real Madrid.

La acusación y la activación del protocolo

Durante ese encuentro, Prestianni fue señalado de haber dirigido un insulto de carácter racista hacia el brasileño Vinícius Júnior, presuntamente llamándolo “mono” en medio del desarrollo del partido. La situación generó una inmediata reacción dentro del terreno de juego y llevó al árbitro a activar el protocolo antirracista establecido por la UEFA.

El episodio no pasó desapercibido para los jugadores del equipo español, quienes respaldaron la denuncia. Entre ellos, el francés Kylian Mbappé también se sumó a las manifestaciones de rechazo frente a lo sucedido, en un gesto que reforzó la gravedad de la acusación.

La postura del jugador y la sanción final

Tras el partido, el futbolista argentino negó públicamente las acusaciones a través de sus redes sociales, asegurando que no había incurrido en ningún comportamiento discriminatorio. Sin embargo, la investigación adelantada por el ente rector del fútbol europeo concluyó con la imposición de la sanción disciplinaria.

Prestianni ya había sido suspendido de manera provisional para el compromiso de vuelta de la serie, el cual terminó con victoria para el Real Madrid, consolidando su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Con esta decisión, la UEFA reitera su postura de tolerancia cero frente a cualquier tipo de discriminación dentro del fútbol, enviando un mensaje contundente sobre la importancia del respeto y la convivencia en el deporte. La sanción, además, deja abierta una advertencia clara para el jugador, quien deberá mantener una conducta intachable durante los próximos dos años si desea evitar el cumplimiento total de la pena impuesta.