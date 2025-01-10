Una lesión cambiaría los planes de Néstor Lorenzo para la fecha FIFA de octubre

Esta semana, la Federación Colombiana de Fútbol podría dar a conocer el nuevo listado de jugadores convocados para la fecha FIFA de octubre, donde la Selección Colombia se estará enfrentando a México y Canadá en Estados Unidos.

Hay mucha especulación alrededor del listado que presentará Néstor Lorenzo, pues aunque se habla de que se buscaría consolidar el grupo que se clasificó a la Copa del Mundo, hay versiones que apuntan a que se exploraría con nuevos jugadores que puedan meterse en la convocatoria.

La lesión que condiciona a Néstor Lorenzo

En medio de esos rumores, uno de los nombres que se mencionó como posible opción para ser convocado era el de Nelson Deossa, volante que tiene actualidad en Real Betis de la primera división de España y que sorprendió con su nivel en el Mundial de Clubes de la FIFA con Rayados.

Sin embargo, el jugador finalmente no podría ser considerado por el cuerpo técnico, pues estará de baja entre 10 y 15 días por lesión, dependiendo de la evolución. Aunque no es un caso de gravedad, los tiempos interrumpieron directamente en su posible convocatoria.

Otras posibles novedades de la Selección Colombia

Aunque se espera que la mayoría de jugadores titulares de la Selección Colombia estén en la lista de convocados, se habla de posibles sorpresas con algunos nombres que vienen en buen nivel en clubes y que no han sido considerados por Néstor Lorenzo.

El primero es Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien no estuvo presente en las últimas fechas de Eliminatorias. Su buen nivel con el mismo Real Betis de Deossa lo haría una opción poco descartable. Además, se habla de jugadores como Kevin Serna y Carlos Andrés Gómez podrían entrar en el listado.