¡Repudiable! Clásico de la costa entre Unión y Junior se suspendió por batalla en tribunas

El fútbol sigue evolucionando, pero algunas hinchadas no. Lo que se vivió en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta en el clásico de la costa entre Unión Magdalena y Junior de Barranquilla fue verdaderamente absurdo y vergonzoso.

Al minuto 72, el partido se detuvo por una batalla campal que se presentó en las tribunas entre vándalos camuflados con la camiseta de ambos equipos, más exactamente en las graderías norte y oriental del escenario deportivo.

De acuerdo a información del diario El Heraldo, la gresca se habría originado por la presencia de un hincha del Unión en la tribuna que estaba asignada exclusivamente para los hinchas del Junior. Empezaron a agredirlo y la barra del 'ciclón' respondió pasándose de sector para 'defender' al individuo. Intolerable.

De inmediato, los jugadores, cuerpos técnicos y árbitros, tuvieron que retirarse corriendo de la cancha e ir directo a los camerinos. Minutos después, con la guerra desatada en las tribunas a escalas mayores, el partido tuvo que ser suspendido de manera oficial.

En tanto, el pánico se apoderó sobre las personas que sí fueron a disfrutar de un clásico en paz. Tanto así, que las autoridades tuvieron que permitir que los verdaderos hinchas descendieran al terreno de juego para resguardarse de los violentos.

La batalla en las graderías no paró y varias zonas y objetos del estadio resultaron afectados de manera considerable, según se reportó en algunas imágenes que circularon en redes sociales.

Alcaldía de Santa Marta ofrece recompensa

Según el informe de la policía, el número de personas heridas aún no se ha esclarecido, pero se pudo conocer que tres personas fueron detenidas. Además, Virna Jonshon, alcaldesa de Santa Marta, anunció que dará cinco millones de pesos como recompensa a quien de información certera para dar con la captura de los responsables de lo acontecido.

“Que triste que no puedan disfrutar del fútbol en paz. Reportamos 3 detenidos y ofrecemos hasta 5M de recompensa por información que permita identificar a los responsables de iniciar este hecho. Santa Marta merece respeto. Pido a las autoridades judiciales consecuencias ejemplares”, declaró la mandataria local en su cuenta de Twitter.

Y añadió: “Estaré pendiente a que las investigaciones den resultados y los responsables paguen. Dispusimos con la @Policia de Santa Marta y el Ejército todo un despliegue de uniformados”

Por último, fue enfática en afirmar que la erradicación total de la violencia en los estadios es fundamental para que el fútbol se pueda presenciar de manera normal en Santa Marta.

“Pero no se puede poner un vigilante por persona, se requiere el buen comportamiento de TODOS. Rechazamos la violencia y el daño a un bien público de todos los samarios. Santa Marta no avanzará si un grupo de personas no está a la altura de todo lo que esta bella ciudad merece”, concluyó.

