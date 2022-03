Abajo y de zurda: golazo de Luis Fernando Muriel que originó remontada de Atalanta

Luego de tres partidos de ausencia por lesión, Luis Fernando Muriel reapareció en el equipo titular de la Atalanta este jueves en el partido de ida por los octavos de final de la Europa League contra Bayer Leverkusen, y lo hizo a lo grande.

El conjunto alemán se puso arriba en el marcador al minuto 11 de primer tiempo con un golazo del volante chileno Charles Aránguiz que vino luego de una gran sucesión de toques a primera intención de los jugadores del cuadro visitante.

Luego de eso, Atalanta no la pasaba bien en el partido. No podía llegar al arco y se veía a un Bayer Leverkusen controlando el balón, tratando de llegar al área rival y no sufriendo en el fondo. Pero en dos minutos todo cambió y Muriel tuvo que ver.

Vea el primer gol de Luis Fernando Muriel, contra Bayer Leverkusen

Al minuto 23, Ruslan Malinovskiy y el delantero colombiano se juntaron en una pared dentro del área para el gol del ucraniano y que significó el empate parcial 1-1. 'Lucho' aguantó con inteligencia ante la presión de dos defensores rivales para esperar la llegada de su compañero.

Tan solo dos minutos después, Rafael Toloi inició una jugada desde el fondo con conducción del balón hasta la mitad de la cancha. Hizo un pase a Malinovskiy, quien luego habilitó a Muriel, que se abrió para darle amplitud y profundidad al equipo, y al pisar el área, remató cruzado con pierna zurda. Remontada de la 'diosa' en un pestañeo.

Saca rédito Atalanta con la combinación de Luis Muriel y Ruslan Malinovskyi. Entre los dos fabricaron los goles de la remontada parcial ante Bayer Leverkusen por #UEL.pic.twitter.com/ddBPfxGUrn — Colombia Analytics (@Colanalytics) March 10, 2022

Atalanta no se durmió y arrancó el segundo tiempo buscando ampliar su triunfo y llevarse una buena diferencia para el juego de vuelta la próxima semana en Alemania.

Al minuto 49, Muriel extendió el marcador y puso a su equipo 3-1 arriba luego de una buena jugada ofensiva del elenco de Bérgamo. De nuevo, Malinovskiy fue quien asistió al colombiano con un puntazo y éste, en dos toques, se acomodó y remató con potencia a la mano derecha del portero, esta vez con pierna derecha.

Luis Fernando Muriel pudo despacharse con un triplete, pero el arquero del Bayer Leverkusen le sacó con la punta del guayo un balón que tenía destino de gol y causó la molestia del futbolista nacido en Santo Tomás, Atlántico.

Este es el segundo gol del delantero colombiano en una competencia internacional en la presente temporada. El primero había sido en la fase de grupos de la Champions League, contra Young Boys.