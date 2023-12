¿Habrá plan retorno? Víctor Cantillo fue contundente con un posible regreso a Junior

Pasados dos días del título, en Junior de Barranquilla ya empieza a bajar la emoción y a sentirse de nuevo la calma para pasar la página y mirar hacia el horizonte, en el que aparece la Superliga contra Millonarios en enero, el inicio de la liga BetPlay y la Copa Libertadores.

Para pelear esos títulos, los siempre ambiciosos directivos del club analizan una baraja de refuerzos de renombre para engrosar la nómina y que esté a la altura de los retos que vienen por delante, sobre todo pensando en el torneo continental.

Aunque por ahora los rumores en cuanto a refuerzos en Junior han sido más bien pocos, el nombre que ha empezado a retumbar ha sido el de Víctor Cantillo, un jugador que ha sonado para regresar al elenco barranquillero en cada periodo de transferencias en el periodo reciente.

La situación del mediocampista es diferente ahora respecto a las veces anteriores y por eso hay optimismo en el equipo para lograr su retorno. Cantillo termina contrato con Corinthians el próximo 31 de diciembre y desde ya puede negociar en calidad de libre con cualquier club, pero eso precisamente estaría complicando un poco las cosas para el conjunto rojiblanco.

De acuerdo a Felipe Sierra, periodista de Win Sports, Fuad Char, máximo accionista de Junior, sostuvo una reunión con Víctor Cantillo, pero no pudieron llegar a un acuerdo y, a hoy, el futuro del centrocampista está entre dos clubes, uno de Brasil y otro de México, aunque todavía no habría una última palabra dicha.

Víctor Cantillo aclaró la negociación para regresar a Junior

Esa información levantó la expectativa en toda la hinchada de Junior, pero pronto volvió a caer. Y es que el propio Cantillo se refirió a ese rumor y negó haber recibido una oferta formal para su regreso, aunque reconoció que sí han existido acercamientos.

"Señor Pipe Sierra pido de antemano y con respeto que la información que se brinde sea verificada y no se desinforme al hincha con narrativas que no tienen validez. Junior es mi casa y si bien hay opciones, nunca se ha realizado una propuesta o una intención en valores (no tengo acuerdo con ningún club por el momento y sí quiero resolver mi situación lo más rápido para mi tranquilidad)", escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

Si bien Víctor Cantillo intentó no ilusionar a la hinchada, queda latente la chance de regresar a Junior en caso de que los directivos del club decidan acelerar y realizar una propuesta formal para encaminar la negociación antes de que otro equipo se anticipe. ¿Habrá plan retorno?.