Víctor Cantillo se solidarizó con Millonarios: "Queríamos que hicieran un buen papel"

El martes pasado, Junior de Barranquilla y Millonarios jugaron sus respectivos partidos válidos por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mientras que el 'tiburón' ganó su zona, el cuadro 'embajador' terminó en la última posición de su cuadrangular y le dijo adiós a su participación internacional. Víctor Cantillo se solidarizó con el equipo que dirige Alberto Gamero.

El cuadro 'rojiblanco' terminó invicto el Grupo D (dos triunfos y cuatro empates) y se embolsó casi 5 millones de dólares por llegar a los octavos de final de la edición 65 de la 'gloria eterna'. Millonarios no ganó ningún partido y recibió goleadas afuera de El Campín.

Junior y Millonarios han sido protagonistas en los últimos a nivel local. Se encontraron en la final de la Copa Colombia 2022, la cual ganó el 'albiazul' por 2-1; los capitalinos ganaron el apertura 2023 y los atlanticenses el clausura del mismo año. Disputaron la última edición de la Superliga y los de Gamero se impusieron por 2-1.

Pues bien, el próximo domingo 2 de junio, se reencontrarán en El Campín para disputar un duelo correspondiente a la sexta jornada del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetaPlay 2024-I. El 'currambero' buscará una victoria y esperará un 'pinchazo' de Deportivo Pereira para tener la oportunidad de defender el título.

Víctor Cantillo se solidarizó con Millonarios

"Es un momento difícil para Millonarios, nosotros queríamos que ellos en la Libertadores hicieran un buen papel, no le deseamos el mal a ellos, incluso en el primer partido cuando marcaron el gol ante Flamengo, nosotros lo festejamos en el hotel, esto es Colombia y queríamos que nos representaran bien", empezó diciendo el volante nacido en Ciénaga, de 30 años.

Víctor Cantillo habló de la lesión que sufrió contra Botafogo

"Sentí el tirón, esperemos no se nada grave, esperemos el examen del médico, sin embargo, uno se conoce como jugador y no creo que para el domingo pueda estar", agregó el exjugador de Corinthians, quien sería una 'baja' sensible para Arturo Reyes en el duelo crucial contra Millonarios.