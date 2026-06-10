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Video de dron mostró cómo quedó la cancha de El Campín tras BTS

Dron captó la grama de El Campín tras BTS: ¿qué pasará con Millonarios y Santa Fe?

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Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
03:00 p. m.
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Un video grabado con dron mostró el estado de la cancha del estadio El Campín después de los dos conciertos de BTS en Bogotá.

Los conciertos de BTS del 2 y 3 de octubre dejaron imágenes que generaron atención entre los aficionados al fútbol colombiano. Luego del desmontaje de la infraestructura utilizada para las presentaciones, un registro aéreo permitió observar el estado en el que quedó el terreno de juego.

Primeras imágenes de cómo quedó El Campín tras los conciertos de BTS en Bogotá
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Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y rápidamente generaron comentarios entre los hinchas de Millonarios y Santa Fe, los dos equipos capitalinos que utilizan El Campín como local.

¿Cómo quedó la grama de El Campín después de BTS?

El terreno de juego quedó sometido a un proceso de recuperación después de soportar durante varios días las estructuras utilizadas para los conciertos.

Sencia, empresa encargada de la administración del estadio, informó que ya comenzó un tratamiento agronómico integral que incluye descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo. Posteriormente, se realizará la renovación o reposición del material vegetal en las zonas que técnicamente lo necesiten.


La administración ha señalado que estas labores estaban contempladas dentro de la planeación técnica del escenario y que el periodo sin fútbol también hace parte de los ciclos de mantenimiento establecidos para la cancha.

En primer plano: se reveló NUEVA FOTO de cómo quedó el estadio El Campín de Bogotá tras conciertos de BTS
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Para garantizar los trabajos, El Campín permanecerá sin fútbol profesional hasta mediados de octubre.

¿Qué pasará con Millonarios y Santa Fe?

El impacto ya se refleja en la programación de los clubes bogotanos.

Santa Fe tendrá que disputar fuera de El Campín su compromiso de octavos de final de la Copa BetPlay ante Fortaleza, programado para el 11 de octubre. El equipo cardenal también tiene previsto regresar al escenario para recibir a Jaguares el 14 de octubre, de acuerdo con el calendario actualmente divulgado.

En el caso de Millonarios, el partido que tenía programado contra Once Caldas fue aplazado y quedó pendiente de nueva programación. El calendario contempla posteriormente compromisos del equipo azul en El Campín, entre ellos el encuentro frente a Jaguares del 17 de octubre.

De acuerdo con Sencia, el objetivo es que el escenario vuelva a estar disponible para los partidos después de completar el tratamiento del terreno y las intervenciones necesarias sobre la grama.

Sin embargo, el calendario del estadio todavía tiene otro elemento que genera atención: Fonseca se presentará el 24 de octubre y Ryan Castro el 31 de octubre, por lo que la relación entre conciertos y programación deportiva seguirá bajo observación durante las próximas semanas.

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Por ahora, las imágenes del dron muestran el resultado visible después la producción musical más grande que ha recibido El Campín. De esta manera, la prioridad inmediata será recuperar el terreno para que Millonarios, Santa Fe y los demás equipos puedan volver a jugar en el 'coloso de la 57'.

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