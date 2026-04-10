EN VIDEO: este fue el escandaloso penalti que le pitaron en contra a Millonarios

En la tarde-noche del sábado 3 de octubre, Millonarios enfrentó a Barranquilla en el estadio Romelio Martínez.

Los capitalinos y los barranquilleros disputaron el cupo para acceder a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 y, tras empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, los locales se impusieron en la tanda de penaltis.

Sin embargo, el partido estuvo marcado por una polémica debido a que el gol de Barranquilla, que fue anotado al minuto 6, llegó después de que el árbitro Alejandro Moncada sancionó un penalti inexistente.

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Video: este fue el polémico penalti que le pitaron a Millonarios vs. Barranquilla

En el minuto 3 del partido, Barranquilla atacó a Millonarios por la banda derecha, cruzó un centro y Darwin Torres remató de primera para intentar buscar al '9'.

Sin embargo, el balón pegó en el pecho de Sebastián del Castillo y se fue al tiro de esquina, pero el árbitro dijo que el toque había sido en la mano y decretó penalti.

Además, debido a que en esta instancia de la Copa BetPlay no se cuenta con VAR, la jugada no pudo corregirse.

Alberto Gamero no se guardó nada y fue autocrítico tras la eliminación de Millonarios vs. Barranquilla

Después de que se consumó la eliminación en la Copa BetPlay 2026, Alberto Gamero asistió a la rueda de prensa e hizo énfasis en que su Millonarios había hecho el ridículo.

"Hoy todos hicimos el ridículo. Venir aquí hoy es para pedirles disculpas a nuestra gente, a nuestra directiva y a nuestros periodistas", afirmó el estratega que regresó recientemente al 'albiazul'.

"Nosotros sabemos que hoy hicimos en el fútbol algo que no debería pasar. Hablo de mi equipo, que es Millonarios, pero si Barranquilla clasificó fue porque hizo algo mejor que nosotros; eso está muy claro. Yo tengo que evaluar bien este partido porque este no era el Millonarios que yo traje", añadió Alberto Gamero.