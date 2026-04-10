CANAL RCN
Deportes

EN VIDEO: este fue el escandaloso penalti que le pitaron en contra a Millonarios

El penalti fue sancionado por el árbitro Alejandro Moncada y no había VAR para revisar la jugada.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

octubre 04 de 2026
10:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde-noche del sábado 3 de octubre, Millonarios enfrentó a Barranquilla en el estadio Romelio Martínez.

Los capitalinos y los barranquilleros disputaron el cupo para acceder a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 y, tras empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, los locales se impusieron en la tanda de penaltis.

Sorpresa en Copa BetPlay: Barranquilla eliminó a Millonarios y así quedaron los cuartos de final
RELACIONADO

Sorpresa en Copa BetPlay: Barranquilla eliminó a Millonarios y así quedaron los cuartos de final

Sin embargo, el partido estuvo marcado por una polémica debido a que el gol de Barranquilla, que fue anotado al minuto 6, llegó después de que el árbitro Alejandro Moncada sancionó un penalti inexistente.

¿Qué fue lo que pasó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Video: este fue el polémico penalti que le pitaron a Millonarios vs. Barranquilla

En el minuto 3 del partido, Barranquilla atacó a Millonarios por la banda derecha, cruzó un centro y Darwin Torres remató de primera para intentar buscar al '9'.

Sin embargo, el balón pegó en el pecho de Sebastián del Castillo y se fue al tiro de esquina, pero el árbitro dijo que el toque había sido en la mano y decretó penalti.

Además, debido a que en esta instancia de la Copa BetPlay no se cuenta con VAR, la jugada no pudo corregirse.

Alberto Gamero no se guardó nada y fue autocrítico tras la eliminación de Millonarios vs. Barranquilla

Después de que se consumó la eliminación en la Copa BetPlay 2026, Alberto Gamero asistió a la rueda de prensa e hizo énfasis en que su Millonarios había hecho el ridículo.

“Hicimos el ridículo”: Alberto Gamero, contundente tras eliminación de Millonarios de Copa BetPlay
RELACIONADO

“Hicimos el ridículo”: Alberto Gamero, contundente tras eliminación de Millonarios de Copa BetPlay

"Hoy todos hicimos el ridículo. Venir aquí hoy es para pedirles disculpas a nuestra gente, a nuestra directiva y a nuestros periodistas", afirmó el estratega que regresó recientemente al 'albiazul'.

"Nosotros sabemos que hoy hicimos en el fútbol algo que no debería pasar. Hablo de mi equipo, que es Millonarios, pero si Barranquilla clasificó fue porque hizo algo mejor que nosotros; eso está muy claro. Yo tengo que evaluar bien este partido porque este no era el Millonarios que yo traje", añadió Alberto Gamero.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cristiano Ronaldo

Los grandes momentos de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal: ¿Fin de una era?

Millonarios

“Hicimos el ridículo”: Alberto Gamero, contundente tras eliminación de Millonarios de Copa BetPlay

Millonarios

Sorpresa en Copa BetPlay: Barranquilla eliminó a Millonarios y así quedaron los cuartos de final

Otras Noticias

Astrología

"Lo van a sacar": Mhoni Vidente advirtió lo que podría pasar con un presidente

En el inicio de octubre, la reconocida astróloga reveló nuevas predicciones.

Antioquia

Defensoría del Pueblo pide esclarecer la muerte del comunicador Julián Hincapié en Antioquia

Tras encontrarse desaparecido desde el pasado 10 de septiembre, ahora la Defensoría ha solicitado celeridad para que se esclarezcan los hechos.

Artistas

Tragedia: cantante fue asesinado a tiros en medio de una presentación

Finanzas personales

¿Qué revisa un banco antes de aprobar un crédito de vivienda?

Cuidado personal

Grasa corporal: expertos alertaron sobre los riesgos de no contar con la suficiente