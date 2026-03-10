CANAL RCN
Deportes

Sorpresa en Copa BetPlay: Barranquilla eliminó a Millonarios y así quedaron los cuartos de final

Millonarios quedó eliminado de Copa BeTPlay a manos del Barranquilla FC. Así quedaron los cuartos de final.

Millonarios vs. Barranquilla
Foto: Millonarios FC

Sebastián Montañez

octubre 03 de 2026
08:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Copa BetPlay 2026 está cada vez más cerca de definir a sus ocho mejores equipos.

Jugador de Millonarios terminó con fractura vs DIM y será baja por varias semanas
RELACIONADO

Jugador de Millonarios terminó con fractura vs DIM y será baja por varias semanas

Este sábado 3 de octubre, Barranquilla FC recibió a Millonarios en el estadio Romelio Martínez, en uno de los últimos cruces de octavos de final para avanzar a la siguiente ronda.

El compromiso tuvo emociones, polémica y necesitó llegar hasta la definición desde el punto penal para conocer al clasificado, luego de que ninguno pudiera establecer la diferencia necesaria durante el tiempo reglamentario.

Millonarios y Barranquilla definieron la clasificación por penaltis

Barranquilla comenzó golpeando primero. El conjunto local se puso en ventaja mediante un polémico penalti, una acción que generó reclamos por parte de los jugadores del cuadro embajador.

Detalles inéditos de la negociación de Millonarios y Juan Guillermo Cuadrado
RELACIONADO

Detalles inéditos de la negociación de Millonarios y Juan Guillermo Cuadrado

Millonarios reaccionó y encontró la igualdad gracias a David Macalister Silva. La jugada nació después de un grave error del arquero de Barranquilla, quien salió de su área con la intención de rechazar el balón, pero calculó mal. El experimentado volante aprovechó la situación para devolverle la vida al equipo bogotano.

Con la serie nuevamente igualada y sin un ganador al finalizar el tiempo reglamentario, el clasificado tuvo que definirse mediante cobros desde el punto penal.

Diego Novoa rompió el silencio sobre su salida de Millonarios
RELACIONADO

Diego Novoa rompió el silencio sobre su salida de Millonarios

Barranquilla FC se impuso en la tanda de penaltis y consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, luego de los fallos de Sergio Mosquera y Carlos Darwin Quintero por parte del azul.

Así quedaron los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026

Con la definición entre Millonarios y Barranquilla, el cuadro de la siguiente fase quedó prácticamente completo. Solo resta conocer al ganador de la llave entre Independiente Santa Fe y Fortaleza, que determinará al rival de Once Caldas.

Así fue el partidazo entre DIM y Millonarios: festival de goles y debut accidentado de Cuadrado
RELACIONADO

Así fue el partidazo entre DIM y Millonarios: festival de goles y debut accidentado de Cuadrado

Los cruces son:

  • Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
  • Internacional de Bogotá vs. Llaneros
  • América de Cali vs. Barranquilla FC
  • Once Caldas vs. ganador de Santa Fe-Fortaleza

Así, la Copa BetPlay entra en su recta definitiva con varios de los principales equipos del fútbol colombiano todavía en carrera por el título.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Equipo bogotano sorprendió y anunció la salida de dos jugadores: esto dijo el club

Nairo Quintana

Así fue el adiós de Nairo Quintana: homenaje del pelotón, última carrera y reacción del mundo

Selección Colombia

Se habría tomado una decisión en la Selección Colombia tras la derrota vs. Paraguay: ¿cuál?

Otras Noticias

Cámara de Representantes

¿Qué pasó con los $850 millones asignados a la Comisión de Acusaciones?

En un documento conocido en exclusiva por Noticias RCN aparece el nombre de Wadith Manzur, quien habría obtenido parte de este presupuesto.

Brasil

Brasil acude a las urnas para elecciones presidenciales y legislativas: Lula vs Bolsonaro

Sigue la tensión por el rumbo político que tomará el país entre el 2027 y el 2031. Según las encuestas, ninguno de los candidatos obtendría el 50% en primera vuelta.

Shakira

Shakira y Dua Lipa cantaron ‘Antología’ juntas por primera vez: vea el video

Comercio

Daños en pintura de autos de lujo: ¿Cómo repararlos?

Enfermedades

¿Por qué algunas personas se desmayan al ver sangre? La ciencia explica qué ocurre