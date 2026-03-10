Sorpresa en Copa BetPlay: Barranquilla eliminó a Millonarios y así quedaron los cuartos de final

La Copa BetPlay 2026 está cada vez más cerca de definir a sus ocho mejores equipos.

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Este sábado 3 de octubre, Barranquilla FC recibió a Millonarios en el estadio Romelio Martínez, en uno de los últimos cruces de octavos de final para avanzar a la siguiente ronda.

El compromiso tuvo emociones, polémica y necesitó llegar hasta la definición desde el punto penal para conocer al clasificado, luego de que ninguno pudiera establecer la diferencia necesaria durante el tiempo reglamentario.

Millonarios y Barranquilla definieron la clasificación por penaltis

Barranquilla comenzó golpeando primero. El conjunto local se puso en ventaja mediante un polémico penalti, una acción que generó reclamos por parte de los jugadores del cuadro embajador.

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Millonarios reaccionó y encontró la igualdad gracias a David Macalister Silva. La jugada nació después de un grave error del arquero de Barranquilla, quien salió de su área con la intención de rechazar el balón, pero calculó mal. El experimentado volante aprovechó la situación para devolverle la vida al equipo bogotano.

Con la serie nuevamente igualada y sin un ganador al finalizar el tiempo reglamentario, el clasificado tuvo que definirse mediante cobros desde el punto penal.

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Barranquilla FC se impuso en la tanda de penaltis y consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, luego de los fallos de Sergio Mosquera y Carlos Darwin Quintero por parte del azul.

Así quedaron los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026

Con la definición entre Millonarios y Barranquilla, el cuadro de la siguiente fase quedó prácticamente completo. Solo resta conocer al ganador de la llave entre Independiente Santa Fe y Fortaleza, que determinará al rival de Once Caldas.

Los cruces son:

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Internacional de Bogotá vs. Llaneros

América de Cali vs. Barranquilla FC

Once Caldas vs. ganador de Santa Fe-Fortaleza

Así, la Copa BetPlay entra en su recta definitiva con varios de los principales equipos del fútbol colombiano todavía en carrera por el título.