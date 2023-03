Jugador del Liverpool se desplomó en pleno partido y causó temor en Inglaterra: video

Momentos de tensión se vivieron este martes 14 marzo en el fútbol de Inglaterra, luego de que en un partido de la Youth League entre el Liverpool y el Sporting, un jugador del equipo inglés se desplomara en pleno de terreno de juego tras un fuerte choques de cabezas contra un rival, haciendo que se vivieran momentos de pánico durante el juego.

El jugador que prendió las alarmas de todos los médicos del partido fue Ben Doak, de 17 años, quien saltó a disputar una pelota aérea con un rival, y en medio de la disputa, su cabeza chocó con la de su rival, haciendo que perdiera el equilibrio y se desplomara en medio de la cancha, generando temor entre sus compañeros.

A penas se presentó el acontecimiento, el juez central interrumpió el partido y le dio autorización al cuerpo médico del equipo inglés para socorrer al joven jugador, quien durante las últimas temporadas se ha convertido en una de las grandes promesas del Liverpool, incluso ya ha tenido convocatorias en el equipo de Klopp.

Luego de varios minutos de atención dentro del terreno de juego, Doak logró recuperar el conocimiento y se puso de pie. Sin embargo, el jugador tuvo que salir del terreno de juego para que se sometiera a otros tipos de exámenes para que se descartara algún tipo de gravedad tras el fuerte choque.

Ben Doak... hope it's nothing serious... 😰 pic.twitter.com/hN9S2M1VQe