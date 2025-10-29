Vinicius puso la cara y pidió disculpas públicamente ante las críticas mundiales

El brasileño Vinícius Júnior volvió a ser protagonista, aunque esta vez fuera del terreno de juego. Tres días después de la victoria del Real Madrid 2-1 sobre el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu, el delantero publicó un mensaje en sus redes sociales para pedir disculpas por su reacción al ser sustituido durante el partido, una situación que generó polémica entre la afición y el cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, escribió el jugador, quien actualmente se encuentra en conversaciones con el club para extender su contrato.

El brasileño, visiblemente arrepentido, reconoció que su carácter competitivo lo llevó a reaccionar de forma inapropiada. “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, agregó el atacante.

La polémica sustitución en el minuto 72

El incidente ocurrió en el minuto 72 del Clásico, cuando Xabi Alonso decidió reemplazar a Vinícius por su compatriota Rodrygo. La decisión no fue bien recibida por el jugador, quien mostró gestos de inconformidad y se dirigió con visible enfado hacia los vestuarios antes de regresar al banquillo minutos más tarde.

Aunque el Real Madrid logró una victoria importante frente a su eterno rival, la imagen de Vinícius generó ruido en medio del ambiente positivo del club. Alonso, en la rueda de prensa posterior al encuentro, restó dramatismo al episodio y aseguró que la situación se trataría “internamente en el vestuario”.

Un gesto para recuperar la calma en el vestuario

Con su mensaje, Vinícius busca cerrar el capítulo y reenfocar la atención en lo deportivo. Su disculpa pública fue bien recibida por la hinchada y por la dirigencia del club, que valora la madurez del jugador al reconocer su error.

El atacante de 25 años, una de las figuras más importantes del plantel merengue, atraviesa además un momento clave de su carrera, ya que se encuentra en proceso de renovación con el Real Madrid. Con este gesto, el brasileño busca demostrar compromiso y respeto hacia la institución, reafirmando su deseo de continuar siendo un referente del equipo blanco.

La polémica parece haber quedado atrás, y tanto el jugador como el cuerpo técnico apuntan ahora a mantener la concentración de cara a los próximos compromisos, con el objetivo de seguir consolidando al Real Madrid en la cima de LaLiga y en la pelea por la Champions League.