🔴EN VIVO🔴 Etapa 10 de Vuelta a Colombia 2025, hoy domingo 10 de agosto
Este domingo 10 de agosto se correrá la décima etapa de la Vuelta a Colombia 2025. Vea la fracción en vivo y en directo.
11:17 a. m.
Sigue todo el recorrido de la Etapa 10 de la Vuelta a Colombia 2025 con la narración de Mario Sabato y los comentarios de Juan Charry.
Vuelta a Colombia, Etapa 10 en vivo
La jornada final de la Vuelta a Colombia 2025 se disputa hoy, marcando el cierre de una competencia llena de desafíos.
El recorrido decisivo iniciará en Sopó y llevará a los ciclistas a través de un recorrido exigente que pasa por Tocancipá, Gachancipá y Chocontá, para luego retornar a Sesquilé.
Para esta etapa final que se llevará a cabo en Bogotá, la logística para el cierre de las vías se ha tornado más compleja.
Por ello, las autoridades de tránsito y la organización de la carrera han planificado una serie de cierres viales en diferentes puntos de la ciudad para garantizar el paso seguro de los ciclistas.
Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a los comunicados oficiales y a los mapas de desvíos, y así poder planificar con anticipación sus recorridos y evitar retrasos en sus desplazamientos.
Cierres jornada de carrera domingo 10 de agosto Vuelta a Colombia
- Vía Bogotá – La Calera, entre Av. Circunvalar y Peaje Alto de Patios — 11:30 a.m. a 13:00 p.m.
- Av. Circunvalar, entre Vía Bogotá – La Calera y Calle 85 — 11:30 a.m. a 13:00p.m.
- Calle 85, entre Av. Circunvalar y Av. Carrera 7 — 11:30 a 13:00.
- Av. Carrera 7 (calzada occidental) entre Calle 85 y Calle 60 — 11:30 a 13:00.
- Av. Carrera 7 (calzada oriental) entre Calle 60 y Calle 53 — 11:30 a 13:00.
- Av. Calle 53, entre Carrera 4 y Av. Carrera 7 — Cierre parcial (carril norte) de 11:30 a 13:00p.m.