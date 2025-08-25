CANAL RCN
Deportes

Robo de bicicletas en la Vuelta a España: mánager afectado explicó lo sucedido

Richard Plugge, mánager general del Team Visma explicó cómo robaron las bicicletas de su equipo en la Vuelta a España.

Robo de bicicletas en la Vuelta a España cómo lo hicieron
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
10:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un acto delictivo se vivió en una de las competencias más importantes del ciclismo mundial. El equipo Visma/Lease a Bike, que celebra el reciente triunfo de Jonas Vingegaard en la segunda etapa, fue víctima de un millonario hurto en la madrugada de este lunes, 25 de agosto.

Vuelta a España: así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la gran etapa 2 de Egan Bernal
RELACIONADO

Vuelta a España: así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la gran etapa 2 de Egan Bernal

Desconocidos ingresaron al camión de los mecánicos y se llevaron varias de las bicicletas de alta gama que el equipo tenía listas para competir en la Vuelta a España. Este suceso generó gran preocupación en el pelotón y levantó interrogantes sobre la seguridad de los participantes.

¿Cómo ocurrió el robo de bicicletas en la Vuelta a España?

El robo ocurrió en las inmediaciones del hotel donde el equipo neerlandés se hospeda en las afueras de la ciudad de Turín, Italia.

Aunque otros equipos como Movistar y Lidl-Trek se encontraban en el mismo lugar, solo el Visma/Lease a Bike sufrió el asalto.

¡Orgullo colombiano! David Alonso logró su primera victoria épica en Moto2 en el Gran Premio de Hungría
RELACIONADO

¡Orgullo colombiano! David Alonso logró su primera victoria épica en Moto2 en el Gran Premio de Hungría

La noticia fue confirmada por el propio equipo en sus redes sociales, donde aseguraron que sus mecánicos están trabajando arduamente para tener el material listo para la tercera etapa.

Golpe millonario tras robo de bicicletas en la Vuelta a España

El valor de las bicicletas robadas asciende a una cifra impactante, con un valor estimado de 15.000 euros por cada una.

Este tipo de bicicletas de contrarreloj, altamente especializadas y personalizadas para cada corredor, representan una inversión sustancial para cualquier escuadra ciclista.

Vuelta a España 2025: así quedaron los colombianos en la etapa 1 y en la clasificación general
RELACIONADO

Vuelta a España 2025: así quedaron los colombianos en la etapa 1 y en la clasificación general

Ante la emergencia, el mánager general del equipo, Richard Plugge, confirmó que recibieron un gesto de solidaridad por parte de sus competidores.

Los equipos Movistar y Lidl-Trek se han solidarizado con el Visma y les han prestado algunas bicicletas para que puedan competir en la siguiente etapa sin mayores contratiempos.

El robo bicicletas en la Vuelta España puso en evidencia la vulnerabilidad de estos eventos deportivos y plantea la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para proteger a los equipos de élite en futuras competiciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Colombianos en el exterior

Así fue el debut de Daniel Ruiz con el CSKA de Moscú: esto dijo el DT en rueda de prensa

Alfredo Morelos

“¿Y cuando me insultan qué?”: la furia de Alfredo Morelos tras el empate con América

Millonarios

Presidente de Millonarios aseguró que el plantel actual es más costoso que el de Falcao y Montero

Otras Noticias

Cuidado personal

Bótox: precauciones y la falta de regulación sobre el uso de esta toxina

Especialistas han dado a conocer algunos de los mayores riesgos a los que las personas se someten con su uso.

Álvaro Uribe

Expresidente Álvaro Uribe renunció a la prescripción del proceso en su contra: ¿Qué significa?

A través de un documento de tres páginas, dirigido al magistrado a cargo del caso en el Tribuanl Superior de Bogotá, solicitó renunciar a la prescripción de su proceso.

Turismo

Los tres artículos que ya no se pueden llevar en la maleta de mano en un avión

Finanzas personales

¿Se puede arrendar? Lo que la ley dice sobre los apartamentos comprados con subsidios en Colombia

Donald Trump

Trump amenazó con enviar la Guardia Nacional a esta ciudad de EE.UU. para limpiar el crimen