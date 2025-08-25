Robo de bicicletas en la Vuelta a España: mánager afectado explicó lo sucedido

Un acto delictivo se vivió en una de las competencias más importantes del ciclismo mundial. El equipo Visma/Lease a Bike, que celebra el reciente triunfo de Jonas Vingegaard en la segunda etapa, fue víctima de un millonario hurto en la madrugada de este lunes, 25 de agosto.

Desconocidos ingresaron al camión de los mecánicos y se llevaron varias de las bicicletas de alta gama que el equipo tenía listas para competir en la Vuelta a España. Este suceso generó gran preocupación en el pelotón y levantó interrogantes sobre la seguridad de los participantes.

¿Cómo ocurrió el robo de bicicletas en la Vuelta a España?

El robo ocurrió en las inmediaciones del hotel donde el equipo neerlandés se hospeda en las afueras de la ciudad de Turín, Italia.

Aunque otros equipos como Movistar y Lidl-Trek se encontraban en el mismo lugar, solo el Visma/Lease a Bike sufrió el asalto.

La noticia fue confirmada por el propio equipo en sus redes sociales, donde aseguraron que sus mecánicos están trabajando arduamente para tener el material listo para la tercera etapa.

Golpe millonario tras robo de bicicletas en la Vuelta a España

El valor de las bicicletas robadas asciende a una cifra impactante, con un valor estimado de 15.000 euros por cada una.

Este tipo de bicicletas de contrarreloj, altamente especializadas y personalizadas para cada corredor, representan una inversión sustancial para cualquier escuadra ciclista.

Ante la emergencia, el mánager general del equipo, Richard Plugge, confirmó que recibieron un gesto de solidaridad por parte de sus competidores.

Los equipos Movistar y Lidl-Trek se han solidarizado con el Visma y les han prestado algunas bicicletas para que puedan competir en la siguiente etapa sin mayores contratiempos.

El robo bicicletas en la Vuelta España puso en evidencia la vulnerabilidad de estos eventos deportivos y plantea la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para proteger a los equipos de élite en futuras competiciones.