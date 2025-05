Washington Aguerre habló tras su polémico gesto con Kevin Viveros en el clásico paisa

El clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025, no solo dejó un vibrante empate 1-1 con gol agónico de Marcus Vinicius, sino también una escena polémica protagonizada por el arquero Washington Aguerre y el delantero Kevin Viveros.

El gesto de Aguerre a Viveros

Todo ocurrió al minuto 26', cuando Edwin Cardona ejecutó un tiro libre que cayó sin complicaciones en las manos de Aguerre. En ese momento, Kevin Viveros se interpuso en su camino, lo que provocó un leve choque.

Entonces, el arquero uruguayo cayó al piso y, al reincorporarse, le lanzó el balón directamente a Viveros, generando un cruce verbal y físico entre ambos. Durante el altercado, las cámaras captaron a Aguerre haciendo un gesto burlesco llevándose la mano a la nariz, insinuando mal aliento por parte del delantero rival.

El árbitro del compromiso optó por amonestar a ambos jugadores, buscando frenar la tensión.

Aguerre habló sobre lo sucedido con Kevin Viveros

Tras el partido, Aguerre habló con Win Sports y explicó lo sucedido. “Afuera de la cancha soy muy querido por todos, adentro soy una persona totalmente diferente. Tengo que estar así para poder jugar”, afirmó el portero del DIM.

También agregó que no se trató de algo grave: “Son cosas que pasan en el partido y quedan ahí. Él también me hizo gesto y yo se la devolví, pero la mía fue peor. Hay que saber jugar con esas cosas y tomarlo con humor. No podemos dejar que esos detalles maten el fútbol”.