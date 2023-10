William Amaral se fue inconforme con el rendimiento de Nacional: "Una primera mitad muy mala"

Este sábado 7 de octubre, Atlético Nacional sufrió una dura derrota contra Unión Magdalena, en un duelo válido por la fecha 16 de la Liga Colombiana 2023-II. Los dirigidos por William Amaral fueron superados por el 'ciclón bananero', quien reclamó los tres puntos luego de imponerse 2-1. En lo que va corrido del clausura, los 'verdolagas' solo han ganado un partido en condición de visitante (jornada 6, 0-1 contra Atlético Huila).

El estratega brasileño, quien fue el asistente técnico de Paulo Autuori, señaló el bajo rendimiento del cuadro antioqueño cuando juega fuera de casa. En el primer tiempo, no generaron acciones de peligro y el gol de Felipe Aguirre llegó producto de un error grosero de Ramiro Sánchez.

Nacional no llegará en una buena 'nota' al clásico paisa contra Independiente Medellín. El 'rey de copas' no contará con Kevin Mier para dicho compromiso, puesto que Néstor Lorenzo lo convocó a la Selección Colombia. A pesar del mal resultado en el Sierra Nevada, los 'verdes' de Antioquia son terceros en el 'todos contra todos' y están cerca de sellar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

¿Qué dijo William Amaral sobre el partido de Nacional contra Unión?

"Sí es verdad, nos está constando un poco en los partidos por fuera. Hoy (sábado) tuvimos una primera mitad muy mala, la cancha muy mala, la temperatura muy alta. Nosotros cometimos muchos errores más de lo normal e hicimos una primera mitad muy mala. Logramos mejorar en la segunda y convertimos el gol del empate, pero después no conseguimos mantenernos", empezó diciendo el brasileño en rueda de presa.

Sobre el desgaste de Atlético Nacional y las próximas fechas

"El equipo sintió un desgaste muy grande y eso provoca los errores que mencionamos anteriormente, sobre todo uno cansado pierde la lucidez y toma decisiones equivocadas. Esperemos que podamos recuperar a los jugadores de esta derrota y sobre todo la importancia que tenía la victoria, pero no lo conseguimos. Hay que seguir unidos porque vienen partidos importantes, felicitar al adversario", agregó William Amaral.

Sobre las condiciones en el Sierra Nevada

"Veníamos de buenos resultados y de buenos partidos jugados y uno tampoco puede ganar siempre o perder siempre. No conseguimos interpretar bien los momentos de juego, en determinados momentos no teníamos la segundas zonas de construcción, queríamos siempre ir a la portería contraria. El equipo no conseguía hacer un ataque organizado, circular el balón, el césped estaba muy malo y la temperatura muy alta; no conseguimos imponer nuestro juego por varios motivos", concluyó.